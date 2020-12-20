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Москва

СМИ: «обманувшая» Путина журналистка оказалась беременной 

News.ru 34 минуты назад
«Обманувшая» Путина журналистка оказалась беременной
Фото: РИА Новости
Журналистка из Рязани Александра Безукладова, которую в Общественной палате призвали наказать за ложь президенту Путину, оказалась и правда беременная.
Об этом сообщил главред «Московского комсомольца» Павел Гусев.
Ранее девушка во время большой пресс-конференции президента обратила на себя внимание плакатом с надписью: «Я беременна». Как тогда сообщалось, это было неправдой. За такую «беспардонную» ложь главе государства первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич призвал ей «вмазать» и сурово наказать.
Как рассказал Гусев изданию «Подъём», Безукладова продолжает работать в должности руководителя проекта.

Мы с ней разговаривали, она действительно беременная, — сказал он.

В Общественной палате призвали сурово наказать солгавшую Путину журналистку
Главред также отметил, что не будет комментировать рассказанную журналисткой историю подвига рязанского вице-губернатора. По его словам, «это их проблемы, рязанские».
Как сообщалось, во время пресс-конференции директор издания «МК в Рязани» Александра Безукладова стояла с плакатом «Я беременна». Когда ей позволили задать вопрос, она попросила Путина присвоить вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову звание Героя России «за спасение семи человек во время пожара». Президент заинтересовался этой историей, однако спросил, какое отношение к этому имеет её беременность. Выяснилось, что девушка не беременна, а просто решила таким способом привлечь к себе внимание. На что Путин заявил, что она их всех «надула», писал NEWS.ru.
Позднее в СМИ появились публикации, которые поставили под сомнение подвиг чиновника. Так, по словам того же Малькевича, речь шла об одном спасённом и не во время пожара, а во время эвакуации из деревни из-за возгорания на соседнем военном арсенале.
Сама журналистка отметила, что лично с чиновником не знакома, а о его «героическом» поступке узнала из «обращения спасённых».
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Общество , Игорь Греков , Общественная палата России
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