Раскрыта опасность новогодних елок в доме для собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев раскрыл опасность новогодних елок в доме для собак. Он рассказал РИА Новости , как нарядить новогоднюю елку безопасно для здоровья питомца.

Хозяевам собак не следует украшать елку мишурой, бьющимися или съедобными игрушками, а также доступными для животного проводами гирлянд.

«Редкая квартира остается в праздничные дни без новогодней елки. Все мы очень любим этот сказочный символ Нового года, и собаководу нет нужды отказывать себе в удовольствии, если он вовремя позаботится о том, чтобы ель не превратилась в опасную игрушку для собаки», — предупредил кинолог.

Самыми опасными украшениями является «дождик», стеклянные и пластиковые игрушки, которые Голубев порекомендовал вешать как можно выше и привязывать к веткам. От мишуры собаководам лучше «полностью отказаться», так как собака может ее легко проглотить, что приведет к закупорке пищеварительного тракта.

«Лучше остановите свой выбор на гирляндах из натурального материала и постарайтесь как можно плотнее обернуть ими новогоднюю ель, чтобы свисающие элементы не привлекали внимание собаки. Стеклянные игрушки легко ломаются и бьются, осколки могут поранить животное, поэтому лучше предпочесть игрушки из натуральных материалов, например из шелка, дерева, шерсти, бумаги, папье-маше. Если у вас есть семейные украшения, которые вы бережете, лучше разместить их на самой макушке ели, в недоступном для питомца месте», — объяснил специалист.

Елку, по его словам, можно прикрепить к стене или потолку специальными канатиками, чтобы дерево не завалилось на собаку. Также можно поставить ее на подоконник или в угол комнаты. Вместо гирлянды, которая питается от сети, кинолог рекомендует работающие на батарейках.