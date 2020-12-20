Памятник «Аленке» напугал жителей российского города

В пятницу, 18 декабря, в городском парке открыли памятник «Аленке» — основательнице села Новая Аленовка, на месте которого располагается Нововоронеж. В этом году исполняется 250 лет со дня основания села, к чему и приурочили открытие достопримечательности.

Пользователи Сети раскритиковали скульптуру и назвали ее «памятником Русской Смерти». Многих жителей арт-объект напугал, некоторые предложили демонтировать «Аленку».

«Архитекторы, я хочу вас огорчить. Хеллоуин уже кончился, какая же крипота!»; «Я бы переехала, если ли бы у меня из окна такое „чудо“ было видно»; «Это жуть. И теперь это „черное“ место будут все обходить стороной», — написали нововоронежцы в Сети.

Но нашлись и те, кто предположил, что теперь в город хлынет поток туристов на Новый год для того, чтобы посмотреть на оригинальный памятник.