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«Это жуть»: памятник «Аленке» напугал жителей российского города 

Вечерняя Москва 16 часов назад
Памятник «Аленке» напугал жителей российского города
Фото: vk.com/novovoronezh_online
Памятник «Аленке» напугал жителей города Нововоронеж Воронежской области. Снимки открытого местными властями памятника были опубликованы на странице паблика «Нововоронеж Online» в соцсети «ВКонтакте».
В пятницу, 18 декабря, в городском парке открыли памятник «Аленке» — основательнице села Новая Аленовка, на месте которого располагается Нововоронеж. В этом году исполняется 250 лет со дня основания села, к чему и приурочили открытие достопримечательности.
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Пользователи Сети раскритиковали скульптуру и назвали ее «памятником Русской Смерти». Многих жителей арт-объект напугал, некоторые предложили демонтировать «Аленку».

«Архитекторы, я хочу вас огорчить. Хеллоуин уже кончился, какая же крипота!»; «Я бы переехала, если ли бы у меня из окна такое „чудо“ было видно»; «Это жуть. И теперь это „черное“ место будут все обходить стороной», — написали нововоронежцы в Сети.

Но нашлись и те, кто предположил, что теперь в город хлынет поток туристов на Новый год для того, чтобы посмотреть на оригинальный памятник.
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Общество , КПРФ , Воронежская Область , Нововоронеж
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