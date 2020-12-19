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Москва

Как во времена сухого закона: ночная жизнь столицы уходит в подполье 

BFM.RU 2 часа назад
СМИ: Ночная жизнь Москвы в пандемию уходит в подполье
Фото: РИА Новости