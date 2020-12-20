Соловьев разнес Шнурова за вопрос президенту

«Шнуров оказался мелким и мягким. Был он Шнуровым, а превратился в шнурок какой-то», — заявил телеведущий во время эфира «Соловьев.Live» на YouТube-канале.

Соловьев напомнил своим зрителям интервью Шнурова Юрию Дудю. Тогда музыкант сидел перед камерой в трусах, шелковом халате и розовых ботинках. На вопрос, что скажите Путину, он тогда ответил: «Я ему скажу, что хватит». На пресс-конференции Шнуров предстал совсем другим.

«Пьяный курящий Шнур — способный человек, а трезвый — мерзкий, скучный, занудливый», — отметил Соловьев.

Он также подчеркнул, что Путин, отвечая на вопрос, «намекнул ему на общую стилистику между персонажами знаменитой комедии и Шнуром».

«А Шнур — слабоват — не подхватил… Трезвый Шнуров совершенно невыносим: скучный, предсказуемый. Он талантливо поет свои песни хриплым голосом, матерясь, но во всем остальном он не талантлив. Он неспособный журналист, он никакой, это то, что он не умеет», — делает вывод Соловьев.

Во время общения Путина с журналистами 17 декабря Шнуров спросил у президента, как говорить о жизни и не материться, тогда глава государства посоветовал ему обратиться к классике советского кинематографа.

«Пересмотрите классические советские фильмы, можно сказать слово «редиска», а не использовать ненормативную лексику», — отметил президент.

Он также поблагодарил музыканта, что не использовал мат, когда задавал свой вопрос.