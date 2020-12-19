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Москва

В России с 1 января вступят в силу новые требования к установке новогодней елки 

ТАСС 37 минут назад
Правила установки новогодней елки введут в России
Фото: ТАСС
Со следующего года при установке новогодней елки необходимо соблюдать определенные правила — она не должна загромождать эвакуационные пути, а также ее следует ставить на расстоянии одного метра от приборов систем отопления и кондиционирования. Новые требования предусмотрены правилами противопожарного режима, вступающими в силу с 1 января 2021 года.

"Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования", — говорится в тексте документа, с которым ознакомился ТАСС.

Ныне действующие правила не содержат требований о недопустимости загромождения елкой эвакуационных путей. Также в них сейчас не предусмотрено, что елка не может устанавливаться в метре от систем отопления и кондиционирования.
Новые правила противопожарного режима в РФ приняты в рамках так называемой регуляторной гильотины. Они будут действовать до 2026 года, после чего подлежат пересмотру в соответствии с требованиями времени.
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Общество , ИТАР-ТАСС
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