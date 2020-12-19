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Москва

Познер поддержал Путина в критике США 

Газета.Ru и ещё 2 20 минут назад
Познер поддержал Путина в критике США
Фото: РИА Новости
Журналист Владимир Познер согласился с президентом России Владимиром Путиным, который заявил, что США демонстрируют наиболее агрессивную политику на международной арене, сообщается на сайте "Познер Online".

"Я не часто разделяю взгляды президента Путина, но в данном случае считаю, что он абсолютно прав", — сказал телеведущий.

По его словам, после распада СССР Вашингтон мог помочь России "пойти по демократическому пути", но решил наказать ее "за то, что в течение 40 лет она угрожала США".

"Расширение НАТО при Клинтоне, бомбежки Сербии, Ирак и полное игнорирование интересов России — это лишь некоторое подтверждение того, о чем говорю", — привел примеры Познер.

Ранее Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Россия по сравнению с Западом "белая и пушистая". Он напомнил, что Москва не выходила из Договора по противоракетной обороне, из Договора по ракетам средней и меньшей дальности, а также из Договора по открытому небу, это сделали США.
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Комментарии 10
Общество , Политика , Владимир Познер , Владимир Путин , НАТО , Ирак , Москва , Сербия , США
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