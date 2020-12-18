Отец Владислава Галкина: «Моего сына убили» 

Актер Владислав Галкин был убит. Об этом его отец актер и режиссер Борис Галкин заявил в эфире телеканала «Россия»

Галкин-младший, как сообщал «Рамблер», скончался в 2010 году в возрасте 38 лет в результате остановки сердца. Обстоятельства его смерти не выяснены до конца. Известно, что примерно за месяц до смерти актер был госпитализирован в связи с обострением воспаления поджелудочной железы.

«Я по сей день уверен, что моего сына убили. Кровь на стене, коньяк на столе и два бокала с томатным соком. Влад никогда не пил томатный сок, а уж тем более коньяк с томатным соком», — заявил позавчера Галкин-старший в ходе шоу «Судьба человека».

Он сообщил, что следствию оказалось неинтересно, чья кровь была на бокале и почему она текла, потому что она так и не была подвергнута анализу. Также Галкин-старший рассказал о бесследном исчезновении около 100 тысяч долларов наличными, которыми перед смертью его сын намеревался расплатиться за ремонт в своей квартире.

Кроме того, он сообщил, что незадолго до кончины Галкину-младшему угрожали, а после нее он нашел в адресной книге в его мобильном телефоне номера «Врага-1», «Врага-2», «Врага-3», «Врага-4» и «Врага-5». Галкин-старший позвонил по каждому, но ни один из абонентов не ответил.