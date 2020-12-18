Николай Дроздов рассказал о преемнике 

По словам Дроздова, о преемнике он задумался, когда из жизни начали уходить его одногодки-телеведущие, а их передачи закрывались.

«Я подумал: «Так, случись такое со мной сейчас, передачу тут же закроют. И я еще с 2011 года, даже чуть раньше [начал искать преемника — прим. ред.]», — объяснил он.

В программе «В мире животных» работают муж и жена Лапины, когда их сыну Алексею было пять-шесть лет, они начали брать его с собой на съемки.

«Он мне задавал вопросы первым, а потом я стал задавать ему вопросы, так появился постоянный юный корреспондент передачи. Сказал его родителям: «Давайте будем делать из него следующего ведущего», — вспомнил Дроздов.

Родители Алексея Лапина просили Дроздова поработать еще лет пять, но он отказался.

«Выдохся я, ну зачем. Тяжело, глаза слепит», — отметил телеведущий

Он подчеркнул, что чувствовал моральную ответственность перед создателем «В мире животных», режиссером и сценаристом Александром Згуриди

«Когда через 50 лет этому юноше [Лапину] будет 65, он отметит столетие этой передачи и она станет самой долгоживущей передачей в мировом телевидении», — заключил Дроздов.

Как сообщал «Рамблер», об уходе из «В мире животных» Дроздов объявил в июне 2019 года. Он вел программу более 40 лет.