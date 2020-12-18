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Умер первый советский каскадер Александр Массарский 

Вероника Полынина 35 минут назад
Умер первый советский каскадер Александр Массарский
Фото: kino-teatr.ru
Первый советский каскадер Александр Массарский скончался в возрасте 92 лет, сообщили в Союзе кинематографистов России.

«18 декабря на 93 году ушел из жизни легендарный каскадер, актер, изобретатель Александр Самойлович Массарский. Он по праву считается одним из основоположников отечественной школы каскадеров», — говорится в сообщении.

«Комсомольская правда» пишет, что причиной смерти каскадера мог стать коронавирус. 16 декабря Массарский сообщал в соцсетях, что «лежит с ковидом».
Массарский впервые появился в кино в качестве каскадера в 1949 году. Он занимался самбо и был приглашен на съемки фильма «Звезда» для участия в рукопашных боях. Позже он появился в картинах «Белое солнце пустыни», «Мертвый сезон», «Король Лир», «Транссибирский экспресс», «Человек-амфибия», «Тревожное воскресенье» и множестве других.
Умер депутат Госдумы Валентин Шурчанов
Александр Массарский стал основателем отряда каскадеров на «Ленфильме».
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Комментарии
Общество , Валентин Шурчанов , Александр Массарский , Госдума , Ленфильм , Комсомольская правда
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