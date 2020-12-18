Умер первый советский каскадер Александр Массарский 

Первый советский каскадер Александр Массарский скончался в возрасте 92 лет, сообщили в Союзе кинематографистов России.

«18 декабря на 93 году ушел из жизни легендарный каскадер, актер, изобретатель Александр Самойлович Массарский. Он по праву считается одним из основоположников отечественной школы каскадеров», — говорится в сообщении.

«Комсомольская правда» пишет, что причиной смерти каскадера мог стать коронавирус. 16 декабря Массарский сообщал в соцсетях, что «лежит с ковидом».

Массарский впервые появился в кино в качестве каскадера в 1949 году. Он занимался самбо и был приглашен на съемки фильма «Звезда» для участия в рукопашных боях. Позже он появился в картинах «Белое солнце пустыни», «Мертвый сезон», «Король Лир», «Транссибирский экспресс», «Человек-амфибия», «Тревожное воскресенье» и множестве других.