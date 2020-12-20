Жаловавшаяся Путину санитарка назвала реальный заработок

Пожаловавшаяся президенту РФ Владимиру Путину санитарка из кольской больницы обвинила главу Минздрава Мурманской области Дмитрия Панычева во вранье. Чиновник заявил, что женщина зарабатывает 116 тысяч рублей в месяц, а должность уборщицы занимает формально.

В ходе большой пресс-конференции Владимира Путина жительница Колы обратилась к лидеру с жалобой на невыплату медикам положенных за работу с коронавирусными больными компенсаций. Глава областного Минздрава после этого обращения прибыл в населённый пункт, чтобы разобраться в ситуации. Панычев проверил бухгалтерскую отчётность по зарплате в ЦРБ и убедился, что с апреля по октябрь 2020 года выплаты получили 352 сотрудника больницы, общая сумма составила 178 млн рублей.

Жалобщица — Наталья Козырева — отметила, что после мероприятия с президентом в больнице проводят проверку по поводу якобы отсутствующих надбавок сотрудникам, передаёт издание «Подъём».

Я знаю правду, и человек, который говорит правду, не боится. Он (Панычев. — NEWS.ru) сам себя топит. Расчётные листы я обнародую, и все узнают, как на самом деле. В больнице меня поддержали. И собираются также писать заявление и предоставлять свои расчётные листы. Моя цель была предложить президенту рассмотреть и включить и эти должности в оплату. Я не говорила и не говорю, что это произвол руководства и они что-то неверно делают, — цитирует женщину сайт.

Медик из села Алакуртти Мурманской области Татьяна Яковлева , на некомпетентность которой пожаловался президенту России Владимиру Путину местный житель, не собирается оставлять работу и намерена обратиться с заявлением о клевете в Следственный комитет РФ . В ходе большой пресс-конференции главы государства 17 декабря житель села сообщил, что в Алакуртти работает одна машина скорой помощи с фельдшером, а в амбулатории принимает единственный врач — «бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины».

Ранее NEWS.ru сообщал, что выступление журналиста Би-би-си Стивена Розенберга на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина вызвало бурю негатива в Великобритании. Его упрекают в том, что из-за подобных вопросов отношения между странами ухудшаются, кроме того, подобные вещи выставляют Британию в невыгодном свете.