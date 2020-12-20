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Жаловавшаяся Путину санитарка обвинила во лжи мурманского главу Минздрава 

News.ru и ещё 2 7 минут назад
Жаловавшаяся Путину санитарка назвала реальный заработок
Фото: gov-murman.ru
Пожаловавшаяся президенту РФ Владимиру Путину санитарка из кольской больницы обвинила главу Минздрава Мурманской области Дмитрия Панычева во вранье. Чиновник заявил, что женщина зарабатывает 116 тысяч рублей в месяц, а должность уборщицы занимает формально.
В ходе большой пресс-конференции Владимира Путина жительница Колы обратилась к лидеру с жалобой на невыплату медикам положенных за работу с коронавирусными больными компенсаций. Глава областного Минздрава после этого обращения прибыл в населённый пункт, чтобы разобраться в ситуации. Панычев проверил бухгалтерскую отчётность по зарплате в ЦРБ и убедился, что с апреля по октябрь 2020 года выплаты получили 352 сотрудника больницы, общая сумма составила 178 млн рублей.
Жалобщица — Наталья Козырева — отметила, что после мероприятия с президентом в больнице проводят проверку по поводу якобы отсутствующих надбавок сотрудникам, передаёт издание «Подъём».

Я знаю правду, и человек, который говорит правду, не боится. Он (Панычев. — NEWS.ru) сам себя топит. Расчётные листы я обнародую, и все узнают, как на самом деле. В больнице меня поддержали. И собираются также писать заявление и предоставлять свои расчётные листы. Моя цель была предложить президенту рассмотреть и включить и эти должности в оплату. Я не говорила и не говорю, что это произвол руководства и они что-то неверно делают, — цитирует женщину сайт.

Медик из села Алакуртти Мурманской области Татьяна Яковлева, на некомпетентность которой пожаловался президенту России Владимиру Путину местный житель, не собирается оставлять работу и намерена обратиться с заявлением о клевете в Следственный комитет РФ. В ходе большой пресс-конференции главы государства 17 декабря житель села сообщил, что в Алакуртти работает одна машина скорой помощи с фельдшером, а в амбулатории принимает единственный врач — «бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины».
Ранее NEWS.ru сообщал, что выступление журналиста Би-би-си Стивена Розенберга на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина вызвало бурю негатива в Великобритании. Его упрекают в том, что из-за подобных вопросов отношения между странами ухудшаются, кроме того, подобные вещи выставляют Британию в невыгодном свете.
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Комментарии
Общество , Татьяна Яковлева , Владимир Путин , Наталья Козырева , Минздрав РФ , СКР , Мурманская Область
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