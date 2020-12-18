Отчим рассказал о загадочной смерти Владислава Галкина

«Я до сих пор убежден, что его убили. Влад никогда не пил томатный сок, но на столе стояли бокалы с ним. На стене была кровь, была кровь на бокале — чья это кровь? Неизвестно, потому что на экспертизу ее не взяли: если она принадлежала Владиславу, то в таком случае возникает вопрос — кто его убил? Если она принадлежит кому-то другому, тогда кому? Следствию все эти вопросы показались неинтересными», — рассказал Борис Галкин во время интервью с Борисом Корчевниковым в рамках передачи «Судьба Человека».