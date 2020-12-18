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Москва

Борис Галкин спустя 10 лет рассказал о загадочных обстоятельствах смерти Владислава Галкина 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Отчим рассказал о загадочной смерти Владислава Галкина
Фото: globallookpress.com
Звезда российского кинематографа, актер Владислав Галкин ушел из жизни чуть более 10 лет назад — в феврале 2010 года его тело обнаружили в собственной квартире. Причиной смерти 38-летнего артиста врачи назвали остановку сердца, признаков насильственной смерти не обнаружено, однако до сих пор существует немало конспирологических теорий и тайн — поклонники артиста до сих пор не могут поверить в естественную смерть любимца.
С этим согласен и отчим актера Борис Галкин, который убежден в том, что его пасынку «помогли уйти».

«Я до сих пор убежден, что его убили. Влад никогда не пил томатный сок, но на столе стояли бокалы с ним. На стене была кровь, была кровь на бокале — чья это кровь? Неизвестно, потому что на экспертизу ее не взяли: если она принадлежала Владиславу, то в таком случае возникает вопрос — кто его убил? Если она принадлежит кому-то другому, тогда кому? Следствию все эти вопросы показались неинтересными», — рассказал Борис Галкин во время интервью с Борисом Корчевниковым в рамках передачи «Судьба Человека».

Помимо всего прочего, Борис Сергеевич полагает, что Владислава Галкина могли убить ради наживы, потому что незадолго до смерти он снимал достаточно крупную сумму денег.

«Владислав говорил мне, что намерен снять со своего счета сумму в 100 000 долларов. Эти деньги исчезли. В телефоне у него были номера, записанные как "Враг 1", "Враг 2", "Враг 3", "Враг 4" и "Враг 5". Я звонил по ним, никто не взял трубку», — поделился Борис Галкин.

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Комментарии 1
Общество , Борис Галкин , Владислав Галкин
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