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Умер писатель-фантаст Роман Арбитман 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Умер писатель-фантаст Роман Арбитман
Фото: Роман Арбитман/Facebook
Писатель-фантаст Роман Арбитман, известный под псевдонимом Лев Гурский, умер на 59-м году жизни после заражения коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил литературный критик Александр Архангельский.

"От ковида умер Роман Арбитман. Не могу поверить. Да будет земля ему пухом", — написал он.

Под псевдонимом автор писал иронические детективные романы. По мотивам его романа "Перемена мест" в 1999 году был снят фильм "Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского.
Арбитман родился в 1962 года в Саратове.
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Общество , Компенсации пострадавшим , Александр Архангельский , Роман Арбитман , Лев Гурский
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