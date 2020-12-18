Новогодние каникулы в России предложили перенести на май 

По его словам, несмотря на критику его позиции, он все равно настаивает на том, что россияне не должны "так долго" встречать Новый год.

"Лучше перенести отдых на майские праздники. И погода будет другая, и будет чем заняться на дачном участке", — цитирует Онищенко "Московский Комсомолец".