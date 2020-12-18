Новогодние каникулы в России предложили перенести на май 

Академик РАН, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко призвал перенести новогодние каникулы на май.
По его словам, несмотря на критику его позиции, он все равно настаивает на том, что россияне не должны "так долго" встречать Новый год.
"Лучше перенести отдых на майские праздники. И погода будет другая, и будет чем заняться на дачном участке", — цитирует Онищенко "Московский Комсомолец".
Также он подчеркнул, что не советует россиянам ехать за границу на Новый год. По его мнению, рекомендации Роспотребнадзора отправиться в Танзанию или на Сейшельские острова звучат как сарказм, а "привычная" Турция показывает плохие показатели по заболеваемости.