Умер художник-иллюстратор Валерий Дмитрюк 

На 81 году жизни скончался российский художник-иллюстратор Валерий Дмитрюк, сообщает "Мир.24".

О смерти художника на своей странице в Facebook написал фотограф Андрей Рушайло-Арно. Он уточнил, что у Дмитрюка был диагностирован коронавирус.

Работы художника-иллюстратора Валерия Дмитрюка были размещены на страницах детских изданий "Веселые картинки", "Колобок", "Мурзилка". Сам он 20 лет проработал в журнале "Детская литература".