Умер художник-иллюстратор Валерий Дмитрюк 

На 81 году жизни скончался российский художник-иллюстратор Валерий Дмитрюк, сообщает "Мир.24".
О смерти художника на своей странице в Facebook написал фотограф Андрей Рушайло-Арно. Он уточнил, что у Дмитрюка был диагностирован коронавирус.
Работы художника-иллюстратора Валерия Дмитрюка были размещены на страницах детских изданий "Веселые картинки", "Колобок", "Мурзилка". Сам он 20 лет проработал в журнале "Детская литература".
Читателям журнала "Огонек" известна его рубрика "Детский угол", которую он вел вместе с писателем Григорием Остером. Также при участии Дмитрюка были созданы некоторые анимационные фильмы.