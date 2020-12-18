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Умер художник-иллюстратор Валерий Дмитрюк 

Москва24 26 минут назад
Умер художник-иллюстратор Валерий Дмитрюк
Фото: facebook.com/Валерий Андреевич Дмитрюк
На 81 году жизни скончался российский художник-иллюстратор Валерий Дмитрюк, сообщает "Мир.24".
О смерти художника на своей странице в Facebook написал фотограф Андрей Рушайло-Арно. Он уточнил, что у Дмитрюка был диагностирован коронавирус.
Работы художника-иллюстратора Валерия Дмитрюка были размещены на страницах детских изданий "Веселые картинки", "Колобок", "Мурзилка". Сам он 20 лет проработал в журнале "Детская литература".
Читателям журнала "Огонек" известна его рубрика "Детский угол", которую он вел вместе с писателем Григорием Остером. Также при участии Дмитрюка были созданы некоторые анимационные фильмы.
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Общество , Григорий Остер , Журнал "Огонек"
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