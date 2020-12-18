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Москва

Вопрос Путину про Дзюбу попал на видео 

Вадим Дроздов 38 минут назад
На ежегодной пресс-конференции президента Российской Федерации, которая прошла 17 декабря 2020 года, журналистка "Матч ТВ" Ольга Богословская задала вопрос Владимиру Путину про интимное видео нападающего сборной России по футболу Артема Дзюбы. Богословская спросила: "Должна ли такая ситуация влиять на профессиональную деятельность спортсмена?"
«Пускай он сам разбирается с личными делами. Влезать в личные дела недостойно для нормального общества. Он человек публичный, это было неизбежно для него. И хороший урок — имейте это в виду. Второе, имейте это в виду, что есть общие правила, лучше их придерживаться. Должно ли это отражаться на профессиональной деятельности? Конечно, нет. Я не смотрел это видео, а вы смотрели?» — сказал Путин на пресс-конференции.
Общество , Видео , Ольга Богословская , Владимир Путин , СБОРНАЯ РОССИИ
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