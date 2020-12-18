Вопрос Путину про Дзюбу попал на видео 

«Пускай он сам разбирается с личными делами. Влезать в личные дела недостойно для нормального общества. Он человек публичный, это было неизбежно для него. И хороший урок — имейте это в виду. Второе, имейте это в виду, что есть общие правила, лучше их придерживаться. Должно ли это отражаться на профессиональной деятельности? Конечно, нет. Я не смотрел это видео, а вы смотрели?» — сказал Путин на пресс-конференции.