Врач захотела уволиться после вопроса Путину о «геморрое и ангине» 

Врач из села Алакуртти, на которую пожаловались президенту России Владимиру Путину, заявила в разговоре с "Газетой.ru", что намерена уволиться.
Ранее во время пресс-конференции житель Мурманской области сообщил главе государства, что в селе в амбулатории сидит один врач общей практики — "бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины".
"Мне очень хочется посмотреть в глаза этому человеку и у меня желание положить заявление на стол сейчас. У меня 40 лет стажа, это хамство. Я в здравом уме и памяти. Собираюсь уходить, и мне наплевать, будет кто-то здесь работать или все закроется", — возмутилась врач.
Она также отметила, что вынуждена работать одна после увольнения коллеги.
"У меня приемы разные: может быть 25-30 человек за день, может быть 50 с лишним человек", — сказала она, подчеркнув, что иногда вынуждена "бегать между этажами", чтобы успеть осмотреть всех пациентов.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис уже вступился за медика и заявил, что ее квалификация не вызывает сомнений, а возраст женщины не 86, а 66 лет. В амбулатории села сообщили РИА Новости, что распространение недостоверной информации "очень расстроило" врача.