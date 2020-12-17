Врач захотела уволиться после вопроса Путину о «геморрое и ангине» 

Врач из села Алакуртти, на которую пожаловались президенту России Владимиру Путину , заявила в разговоре с "Газетой.ru" , что намерена уволиться.

Ранее во время пресс-конференции житель Мурманской области сообщил главе государства, что в селе в амбулатории сидит один врач общей практики — "бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины".

"Мне очень хочется посмотреть в глаза этому человеку и у меня желание положить заявление на стол сейчас. У меня 40 лет стажа, это хамство. Я в здравом уме и памяти. Собираюсь уходить, и мне наплевать, будет кто-то здесь работать или все закроется", — возмутилась врач.

Она также отметила, что вынуждена работать одна после увольнения коллеги.

"У меня приемы разные: может быть 25-30 человек за день, может быть 50 с лишним человек", — сказала она, подчеркнув, что иногда вынуждена "бегать между этажами", чтобы успеть осмотреть всех пациентов.