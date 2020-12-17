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Москва

Жаловавшаяся Путину санитарка получает 116 тысяч рублей 

News.ru и ещё 6 4 часа назад
Жаловавшаяся Путину на отсутствие выплат санитарка получает 116 тысяч рублей
Фото: gov-murman.ru
Глава Министерства здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев заявил, что обратившаяся к президенту России санитарка из ЦРБ города Колы формально занимает должность уборщицы и получает 116 тысяч рублей в месяц.
В ходе большой пресс-конференции Владимира Путина жительница Колы пожаловалась главе государства на невыплату медикам положенных за работу с коронавирусными больными компенсаций. Глава областного Минздрава после этого обращения прибыл в населённый пункт, чтобы разобраться в ситуации. Панычев проверил бухгалтерскую отчётность по зарплате в ЦРБ и убедился, что с апреля по октябрь 2020 года выплаты получили 352 сотрудника больницы, общая сумма составила 178 млн рублей.
Автор жалобы занимает должность уборщика служебных помещений, сообщил министр.
Мы проанализировали и перепроверили расчётные листки этого работника. Размер начисленных ей губернаторских выплат за счёт областного бюджет ежемесячно в течении семи месяцев составлял в среднем 44,8 тысячи рублей. Это только выплаты. А полная заработная плата была порядка 73,5 тысячи рублей. Сейчас этот работник прошёл обучение для того, чтобы перевестись на должность санитарки, и в ноябре при работе на 1,5 ставки она получила порядка 77 тысяч рублей в качестве надбавки, а полная заработная плата составила 116 тысяч рублей, — рассказал Панычев РЕН ТВ.
Министр добавил, что с апреля, согласно постановлению регионального правительства и поручению губернатора, в Мурманской области выплачивают компенсации лифтёрам, уборщикам и работникам буфетов, трудящимся в медучреждениях, где лечатся больные с коронавирусом. При этом федеральные выплаты этим категориям сотрудников не положены.
На прозвучавшую в ходе пресс-конференции жалобу президенту также оперативно отреагировали власти Тверской области, писал NEWS.ru. Путину сообщили, что в Твери в инфекционной больнице медикам не выплачивают причитающиеся им выплаты. Областной Минздрав заявил, что выплаты в регионе осуществляются в полном объёме и в установленный срок, и пообещал проверить переданную Путину информацию.
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Комментарии
Общество , Владимир Путин , Минздрав РФ , РЕН ТВ , Мурманская Область
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