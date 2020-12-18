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Обама признался в любви к фильму российского режиссера 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 47 минут назад
Обама признался в любви к фильму «Дылда»
Фото: кадр из фильма "Дылда"
Бывший президент США Барак Обама назвал кинокартину «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова одним из своих любимых фильмов.
Экс-президент США перечислил полюбившиеся ему в этом году фильмы и телесериалы. На первом месте — кинолента режиссера Джорджа Вольфа «Ма Рейни: мать блюза» (2020), на втором — «Дылда» Кантемира Балагова, на третьем — «Бакурау» Жулиано Дорнеля и Клебеар Мендонсы Фильо, приводит слова Обамы РИА «Новости».
Кроме того, Обаме понравились телесериалы «Лучше звоните Солу», «Ход королевы» и «Я могу уничтожить тебя».
Напомним, что российский фильм «Дылда» получил приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы как «Лучший фильм на иностранном языке» на международном кинофестивале в Палм-Спрингс в США.
«Дылда» — это вторая режиссерская работа Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Кинолента рассказывает о двух фронтовых подругах, которые пытаются заново начать мирную жизнь в пост-блокадном Ленинграде.
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Комментарии
Общество , Барак Обама , Кантемир Балагов , РИА Новости , США
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