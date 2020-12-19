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Москва

Британцев поразили якутские школьники, гуляющие в сильные морозы на улице 

РИА Новости и ещё 6 44 минуты назад
Британцев поразили якутские школьники
Фото: РИА Новости
Британский таблоид The Daily Mail посвятил статью вирусному ролику, снятому в Якутии, на котором школьники играют на улице при температуре в минус 48 градусов.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.

"Можете себе представить: если бы это был Лондон, наши школы закрывались, когда одна снежинка падала на землю", — написал пользователь Lanalou.

"У нас местные школы закрываются, когда немного припорошило снегом", — выразил аналогичное мнение lostinspace67.

"Русские дети сильнее и выносливее наших студентов", — отметил john mac.

"Эти сибиряки тверды, как гвозди. Я стону, как холодно, если столбик термометра опускается ниже нуля!" — добавил Laurence Henson.

"Держу пари, что у них будет тепловой удар, если температура достигнет нуля", — предположил Ichigodragon.

На прошлой неделе в Верхоянском и Оймяконском районах Якутии фиксировали температуру воздуха ниже минус 50 градусов. Почти в 20 пунктах наблюдения погоды на территории республики регистрировались температуры минус 45 и ниже градусов по Цельсию.
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Комментарии 2
Общество , Daily Mail , Москва , Московская область
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