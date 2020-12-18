Шнуров объяснил свой вопрос Путину про хакеров 

Музыкант Сергей Шнуров во время пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным задал вопрос о выборах в США и об участии в них российских хакеров. Шнуров объяснил, почему он решил спросить именно об этом.
«Отношения между США и Россией напряженные, острые и волнуют всех. Я пытался в коротких фразах уместить очень много смыслов. На мой взгляд, у меня получилось», — рассказал музыкант в эфире телеканала RTVi.
Он добавил, что вопрос придумал сам, а продюсер RTVi заявил, что, по его мнению, Путин ответил на «ту часть вопроса, которая ему понравилась».
Напомним, Шнуров спросил главу государства о «помощи» российских хакеров президенту США Дональду Трампу. Путин назвал вопрос музыканта провокацией. Он заявил, что российские хакеры не вмешивались в выборы и другие внутренние дела Штатов, и что всё это — только домыслы, призванные испортить отношения между странами.