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Москва

Шнуров объяснил свой вопрос Путину про хакеров 

Профиль и ещё 18 12 часов назад
Шнуров объяснил свой вопрос Путину про хакеров
Фото: ТАСС
Музыкант Сергей Шнуров во время пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным задал вопрос о выборах в США и об участии в них российских хакеров. Шнуров объяснил, почему он решил спросить именно об этом.

«Отношения между США и Россией напряженные, острые и волнуют всех. Я пытался в коротких фразах уместить очень много смыслов. На мой взгляд, у меня получилось», — рассказал музыкант в эфире телеканала RTVi.

Он добавил, что вопрос придумал сам, а продюсер RTVi заявил, что, по его мнению, Путин ответил на «ту часть вопроса, которая ему понравилась».
Напомним, Шнуров спросил главу государства о «помощи» российских хакеров президенту США Дональду Трампу. Путин назвал вопрос музыканта провокацией. Он заявил, что российские хакеры не вмешивались в выборы и другие внутренние дела Штатов, и что всё это — только домыслы, призванные испортить отношения между странами.
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Общество , Сергей Шнуров , Дональд Трамп , Владимир Путин , Москва
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