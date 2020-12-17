В Москве подорожает проезд в общественном транспорте в 2021 году

Стоимость поездки в общественном транспорте Москвы увеличится в 2021 году на 25 копеек — три рубля в зависимости от типа билета. Об этом сообщает ТАСС.

12 декабря, как сообщал «Рамблер», глава столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что в будущем году стоимость проезда в общественном транспорте в Москве увеличится минимально — примерно на размер инфляции.

Сегодня в пресс-службе Дептранса сообщили, что в 2021-м одна поездка в метрополитене, МЦК, МЦД (зона «Центральная») и наземном транспорте по карте «Тройка» (билет «Кошелек») подорожает с 40 до 42 рублей, а при оплате банковской картой — с 44 до 46 рублей.

Билет «Единый» на одну поездку подорожает с 57 до 60 рублей, на две — с 114 до 120 рублей. Одна поездка по месячному льготному билету обучающегося в среднем станет дороже на 25 копеек на наземный транспорт и на 50 копеек на метро, МЦК и МЦД при условии совершения от 20 поездок в месяц.

Цена безлимитного проездного билета на 30 дней увеличится примерно на 3,5%, одной поездки по нему — на 1,3 рубля, а стоимость безлимитных проездных на 90 и 365 дней не изменится.

Также в пресс-службе Департамента транспорта сообщили, что в 2021-м существенно вырастут затраты транспортного комплекса Москвы: на рельсы — на 4,5%, на электроэнергию — на 5,5%, на топливо — на 6,1%, на стрелочные переводы в метро — на 7,8%. Кроме того, планируется закупка 410 автобусов, 400 электробусов, 337 вагонов метро, 109 трамваев, замена 1,8 тысяч остановок наземного транспорта.