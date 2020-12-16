Дружинина призналась в проверке людей вопросом «Чей Крым?» 

Светлана Дружинина призналась, что иногда проверяет людей вопросом принадлежности Крыма . Сама народная артистка считает полуостров российским и полностью поддерживает воссоединение Крыма с РФ

Бывает, смотрю людям в глаза и говорю: «Ответь мне на один вопрос: Крым наш?» И тогда все понимаю о человеке, — сказала Дружинина порталу Sobesednik.ru.

При этом Дружинина отметила, что не прерывает общения с теми, кто отвечает, что Крым всё ещё украинский. Однако пытается выяснить мотивацию собеседника и переубедить его.

16 декабря Дружининой исполнилось 85 лет. Ранее Владимир Путин поздравил её с юбилеем, писал NEWS.ru.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно»