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Москва

Дружинина призналась в проверке людей вопросом «Чей Крым?» 

News.ru 2 часа назад
Светлана Дружинина призналась, что иногда проверяет людей вопросом принадлежности Крыма. Сама народная артистка считает полуостров российским и полностью поддерживает воссоединение Крыма с РФ.

Бывает, смотрю людям в глаза и говорю: «Ответь мне на один вопрос: Крым наш?» И тогда все понимаю о человеке, — сказала Дружинина порталу Sobesednik.ru.

При этом Дружинина отметила, что не прерывает общения с теми, кто отвечает, что Крым всё ещё украинский. Однако пытается выяснить мотивацию собеседника и переубедить его.
16 декабря Дружининой исполнилось 85 лет. Ранее Владимир Путин поздравил её с юбилеем, писал NEWS.ru.
Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно»
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Общество , Видео , Светлана Дружинина , Владимир Путин , ИД "Собеседник" , Республика Крым , Севастополь
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