В России вдвое сократилось число мигрантов

Численность мигрантов в России в настоящее время составляет около 6 миллионов человек, при этом ежегодно эта цифра колеблется от 9 до 11 миллионов, сообщили РИА Новости в МВД России.
"В Российской Федерации ежегодно находится от 9 до 11 миллионов иностранных граждан. В этом году их численность постепенно снижалась и в настоящее время составляет примерно 6 миллионов человек (6,3 миллиона)", — говорится в ответе на соответствующий запрос.
Разрешением на временное проживание или видом на жительство обладают около 1 миллиона человек, подчеркнули в МВД РФ.