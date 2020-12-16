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Москва

МВД рассказало, как изменилось количество мигрантов в России 

Прайм 33 минуты назад
В России вдвое сократилось число мигрантов
Фото: РИА Новости
Численность мигрантов в России в настоящее время составляет около 6 миллионов человек, при этом ежегодно эта цифра колеблется от 9 до 11 миллионов, сообщили РИА Новости в МВД России.

"В Российской Федерации ежегодно находится от 9 до 11 миллионов иностранных граждан. В этом году их численность постепенно снижалась и в настоящее время составляет примерно 6 миллионов человек (6,3 миллиона)", — говорится в ответе на соответствующий запрос.

Разрешением на временное проживание или видом на жительство обладают около 1 миллиона человек, подчеркнули в МВД РФ.
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Общество , МВД , РИА Новости
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