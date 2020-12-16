В России вдвое сократилось число мигрантов

"В Российской Федерации ежегодно находится от 9 до 11 миллионов иностранных граждан. В этом году их численность постепенно снижалась и в настоящее время составляет примерно 6 миллионов человек (6,3 миллиона)", — говорится в ответе на соответствующий запрос.