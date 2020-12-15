Садальский назвал позором похороны Гафта

«Был на прощании с Валей. Позор. Зал пустой. Из молодых, узнаваемых актеров театра, — практически никого. Новый худрук Современника Рыжаков не пришел — сказал, что болеет. Были Розенбаум, Лепс… Лия Ахеджакова очень хорошо говорила, чуть разрядила обстановку. Посмешила, вспомнив, как Валя часто ее критиковал и посылал на три буквы во время спектаклей. «Мы все время обижались друг на друга. А сейчас плачу…», — поделился впечатлениями Стас Садальский на своей странице в Instagram.