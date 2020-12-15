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«Был на прощании с Валей. Позор»: Стас Садальский о похоронах Гафта 

Экспресс газета и ещё 1 1 час назад
Садальский назвал позором похороны Гафта
Фото: ТАСС
69-летний российский актер театра и кино Станислав Садальский стал одним из тех, кто не смог пропустить церемонию прощания с великим артистом Валентином Гафтом, скончавшемся в возрасте 85 лет в результате осложнений инсульта.
К удивлению Садальского, среди скорбящих коллег он не обнаружил тех, с кем Гафт близко общался в жизни. По его словам, самую трогательную речь произнесла коллега покойного Лия Ахеджакова. Актриса вспомнила, насколько непростыми были их отношения. Доходило до того, что Валентин Гафт не стеснялся послать Ахеджакову на три «веселых» буквы. Тем не менее, артистка пришла проститься с извечным оппонентом!
Но в целом, траурная церемония, проходившая в театре «Современник», оказалась весьма немноголюдной. Такая несправедливость возмутила не только Садальского, но и знаменитого певца Григория Лепса. Последний, кстати, даже высказался в адрес «бойкотирующих» похороны коллег звезды фильма «Гараж».

«Был на прощании с Валей. Позор. Зал пустой. Из молодых, узнаваемых актеров театра, — практически никого. Новый худрук Современника Рыжаков не пришел — сказал, что болеет. Были Розенбаум, Лепс… Лия Ахеджакова очень хорошо говорила, чуть разрядила обстановку. Посмешила, вспомнив, как Валя часто ее критиковал и посылал на три буквы во время спектаклей. «Мы все время обижались друг на друга. А сейчас плачу…», — поделился впечатлениями Стас Садальский на своей странице в Instagram.

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Комментарии 1
Общество , Валентин Гафт , Григорий Лепс , Лия Ахеджакова , Станислав Садальский , Стас Садальский
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