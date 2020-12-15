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В России предложили ввести «гаражную амнистию» 

News.ru и ещё 4 1 час назад
В России предложили ввести «гаражную амнистию»
Фото: globallookpress.com
Депутаты от «Единой России» намерены внести 16 декабря на рассмотрение Госдумы проект «гаражной амнистии». Авторы инициативы рассчитывают на её принятие в весеннюю сессию.
Законопроект, по аналогии с «дачной амнистией», предусматривает упрощённый порядок оформления в собственность гаражей и земельных участков, на которых они построены.

Мы также предлагаем предусмотреть механизмы, которые минимизируют дополнительные расходы. Чтобы не получилось, что закон хороший, но за оформление сопроводительных документов надо условно заплатить 3–5 тысяч рублей, — цитирует URA.RU секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

Он пояснил, что такие расходы могут оказаться не по карману пенсионерам и они будут отказываться от оформления гаражей в собственность. Единороссы планируют сделать процедуру абсолютно бесплатной или же «предельно дешёвой» для малоимущих и социально незащищённых граждан.
Предполагается, что «гаражная амнистия» будет действовать до 2026 года. Инициативу единороссов поддерживают более чем в 50 российских регионах.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2026 года и распространении упрощённого порядка на участки под индивидуальное жилищное строительство. Документ предусматривает оформление прав при наличии права на земельный участок на основании технического плана или декларации, составленной правообладателем. При этом уведомлять о планируемом строительстве и его окончании не потребуется. Строительство не должно противоречить параметрам объекта ИЖС, зафиксированным в Градостроительном кодексе РФ.
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Комментарии
Общество , Андрей Турчак , Владимир Путин , Единая Россия , Госдума , Республика Крым , Ульяновская Область
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