Художник и музыкант Свен Гундлах умер в Москве

Художник и музыкант Свен Гундлах скончался. Об этом сообщает «Коммерсант».

Некоторое время назад 61-летний Гундлах был госпитализирован в больницу на территории ВДНХ в Москве с коронавирусной инфекцией COVID-19. В течение некоторого времени он пребывал в коме, а затем умер.

«Человек удивительной судьбы, художник и поэт, писатель и певец, композитор и журналист, дизайнер и консультант по всем мыслимым вопросам, от бизнеса до личной жизни, банкир и историк, неугомонный пересмешник и выдумщик, в конце жизни едва не ставший священником», — описали его художник Владимир Мироненко и специальный корреспондент «Коммерсанта» Алексей Тарханов.

Они рассказали, что незадолго до смерти Свен Гундлах по паспорту стал алтарником в деревенском приходе в 100 километрах от Москвы Симеоном Егоровичем.

Гундлах, как сообщал «Рамблер», был одним из создателей арт-групп «Мухоморы» и «Среднерусская возвышенность», устраивал акции, писал стихи, прозу и серьезную бизнес-аналитику, издавал журнал «Русский шпион», был редактором сайта по истории и участником церковного хора. Сначала он был нонконформистом, а потом занял консервативные и державные позиции.