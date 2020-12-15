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Умер Свен Гундлах 

Артём Кульша 43 минуты назад
Художник и музыкант Свен Гундлах умер в Москве
Фото: rospisatel.ru
Художник и музыкант Свен Гундлах скончался. Об этом сообщает «Коммерсант».
Некоторое время назад 61-летний Гундлах был госпитализирован в больницу на территории ВДНХ в Москве с коронавирусной инфекцией COVID-19. В течение некоторого времени он пребывал в коме, а затем умер.

«Человек удивительной судьбы, художник и поэт, писатель и певец, композитор и журналист, дизайнер и консультант по всем мыслимым вопросам, от бизнеса до личной жизни, банкир и историк, неугомонный пересмешник и выдумщик, в конце жизни едва не ставший священником», — описали его художник Владимир Мироненко и специальный корреспондент «Коммерсанта» Алексей Тарханов.

Они рассказали, что незадолго до смерти Свен Гундлах по паспорту стал алтарником в деревенском приходе в 100 километрах от Москвы Симеоном Егоровичем.
Гундлах, как сообщал «Рамблер», был одним из создателей арт-групп «Мухоморы» и «Среднерусская возвышенность», устраивал акции, писал стихи, прозу и серьезную бизнес-аналитику, издавал журнал «Русский шпион», был редактором сайта по истории и участником церковного хора. Сначала он был нонконформистом, а потом занял консервативные и державные позиции.

«Гундлах прожил несколько судеб, всякий раз играя в них роль совершенно нового персонажа, полностью вживаясь в нее и перерождаясь с ней как личность. Главное, что все его роли были настоящими, честными и имели для него внутреннюю логику», — сообщает «Коммерсант».

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Общество , Владимир Мироненко , Алексей Тарханов
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