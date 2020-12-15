Для российского миллиардера построили суперъяхту

Владелец «Северстали», российский миллиардер Алексей Мордашов в ближайшее время получит построенную для него на немецкой верфи Lürssen 142-метровую суперъяхту. Об этом сообщает Forbes.

Как отмечается, яхту передадут новому владельцу в первом квартале 2021 года. До этого сроки сдачи проекта неоднократно переносились: изначально планировалось, что Мордашов получит судно в 2019 году, позже сдачу отложили на 2020 год, однако и в эти сроки на верфи уложиться не смогли. Название яхты также претерпело несколько изменений: сначала она называлась Redwood, затем OPUS, а в итоге была переименована в Nord («Север»).

По информации Forbes, данное судно станет одним из крупнейших в мире в своем классе. Так, яхта Мордашова займет 10-е место в мировом рейтинге после яхты «A+», принадлежащей королевской семье Абу-Даби, и четвертое в российском рейтинге после Eclipse Романа Абрамовича , Dilbar Алишера Усманова и Sailing Yacht A Андрея Мельниченко . По оценкам экспертов, строительство Nord могло обойтись его владельцу в сумму от 300 до 500 миллионов долларов в зависимости от внутренней отделки.

Ожидается, что шестипалубное судно сможет принимать до 36 гостей в 20 каютах. Известно, что яхта оснащена двумя вертолетными площадками, бассейном, спа-салоном и дайвинг-центром. Также ее пассажиры смогут воспользоваться джакузи, зоной для барбекю и пляжной зоной. Для обслуживанию судна необходима команда из более чем 40 человек.

Как рассказал изданию источник, близкий к Мордашову, в настоящее время у миллиардера уже есть одна яхта — построенная в 2013 году 63-метровая Lady M. Однако продавать ее после приобретения нового судна он не планирует. Вероятнее всего, Lady M может перейти к одному из семерых детей Мордашова, считает собеседник Forbes