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Москва

Валентина Гафта похоронили на Троекуровском кладбище 

Москва24 и ещё 4 1 час назад
Валентина Гафта похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя "Современника".

"После прощания с Валентином Гафтом, которое прошло утром 15 декабря в его родном "Современнике", состоялись похороны на Троекуровском кладбище", — приводит агентство слова собеседника.

Проститься с актером пришли сотни человек, включая его родственников, друзей и поклонников. На церемонии присутствовали народный артист РФ Александр Розенбаум, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, народный артист РФ Сергей Гармаш, народный артист РФ Евгений Герасимов, народная артистка РФ Лия Ахеджакова и другие. Валентин Гафт умер 12 декабря в возрасте 85 лет. Он родился 2 сентября 1935 года. В 1957 году он окончил Школу-студию МХАТ. Гафт играл на сцене Театра имени Моссовета, Московского драматического театра, в Театре имени Ленинского комсомола и "Современнике".
Кроме того, Гафт запомнился зрителям и по многим ролям в кино. Он играл в картинах "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи", "Гараж" и других. В 1984 году Валентин Гафт получил звание народного артиста РСФСР. Он также является лауреатом многих премий.
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Комментарии 5
Общество , Видео , Валентин Гафт , Лия Ахеджакова , Александр Розенбаум , Сергей Гармаш , Евгений Герасимов , Александр Кибовский , Театра им. Моссовета , Москва
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