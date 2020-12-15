Валентина Гафта похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя "Современника".

"После прощания с Валентином Гафтом, которое прошло утром 15 декабря в его родном "Современнике", состоялись похороны на Троекуровском кладбище", — приводит агентство слова собеседника.

Кроме того, Гафт запомнился зрителям и по многим ролям в кино. Он играл в картинах "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи", "Гараж" и других. В 1984 году Валентин Гафт получил звание народного артиста РСФСР. Он также является лауреатом многих премий.