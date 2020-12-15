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В Крыму началась вакцинация от коронавируса 

РИА Новости и ещё 6 2 часа назад
В Крыму началась вакцинация от коронавируса
Фото: РИА Новости
Вакцинация от новой коронавирусной инфекции начинается в Крыму, первыми дозу получат медицинские работники из группы риска, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Сегодня в Крыму начинается вакцинация… В первую очередь будут прививаться медицинские работники из группы риска, которые работают с пациентами с новой коронавирусной инфекцией. В дальнейшем ежедневное количество вакцинированных будет зависеть от объема поступившей вакцины", — написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, по мере поступления вакцины список категорий граждан, которые смогут привиться от COVID-19, будет расширяться. Массовая вакцинация будет проводиться в поликлиниках. При этом, количество вакцины, поступившей на сегодняшний день в республику, позволяет обеспечить вакцинацию 500 человек.

"Сегодня планируется привить 30-50 человек. В ближайшее время дополнительно на Крым и Севастополь поступит около 1 тысячи доз вакцины", — подчеркнул Аксенов, добавив, что информация о возможности и способе записи на проведение вакцинации будет опубликована на официальном сайте минздрава региона и донесена до крымчан медицинскими организациями.

Всего с начала эпидемии в регионе выявлено 19,3 тысячи заболевших коронавирусом, из которых 14,5 уже выздоровели и выписаны из больниц. Умерших за весь период — 377 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Сергей Аксенов , Минздрав РФ , Республика Крым , Севастополь
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