Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Гафта: все роли в одной подборке
Вспоминаем Гафта: все роли в одной подборке Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Определены самые пьющие регионы России 2020 года 

Lenta.ru и ещё 10 59 минут назад
Названы самые пьющие регионы России
Фото: РИА Новости
Самыми пьющими регионами России в 2020 году признаны Коми, Чукотка, Удмуртия, Сахалинская и Магаданская области. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования проекта «Трезвая Россия».
В пятерку самых трезвых субъектов страны вошли Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Москва оказалась на 13-м месте рейтинга самых трезвых регионов, Санкт-Петербург — на 16-м.

«Алкоголь — одна из самых недооцененных проблем в мире. Важно подчеркнуть масштабность и значение негативных последствий, вызванных злоупотреблением алкогольной продукции, с точки зрения демографии, здравоохранения, экономики и национальной безопасности», — отметил руководитель организации Султан Хамзаев.

При составлении ранжированного списка эксперты основывались на шести показателях. Речь идет о числе умерших от отравления алкоголем; численности больных, состоящих на учете с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз»; числе преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения; региональном объеме проданного алкоголя в литрах чистого спирта; числе правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом спиртосодержащих напитков; ограничениях на продажу алкоголя в каждом конкретном регионе.
Самым популярным алкогольным напитком, по данным «Трезвой России», среди россиян стало пиво. Так, за год граждане выпивают 8,5 миллиарда литров. На втором месте оказалась водка, ее годовой оборот составил миллиард литров.
Кроме того, авторы исследования пришли к выводу, что более 85 процентов трудоспособных россиян употребляют алкоголь. При этом 70 процентов смертей граждан в этом возрасте прямо или косвенно связано со злоупотреблением спиртных напитков.
Видео дня. Муж Гагариной может лишить певицу половины ее состояния
Последние новости
Выборщики утвердили Байдена новым президентом США Выборщики утвердили Байдена новым президентом США Иммунолог назвал основной отличающий коронавирус симптом и срок его появления Иммунолог назвал основной отличающий коронавирус симптом и срок его появления В Великобритании нашли более заразный штамм коронавируса В Великобритании нашли более заразный штамм коронавируса
Комментарии
Общество , Султан Хамзаев , Кабардино-Балкарская Республика , Республика Ингушетия , Сахалинская Область , Тамбовская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стрельбы десантников из БМД-2 попали на видео
01:06
Стрельбы десантников из БМД-2 попали на видео
Армия
Видео обсуждения вопросов интеграции в Минске
01:08
Видео обсуждения вопросов интеграции в Минске
Политика
Видео совместных учений спецназа РФ и Узбекистана
01:42
Видео совместных учений спецназа РФ и Узбекистана
Армия
Видео пожара в элитном московском ресторане
01:12
Видео пожара в элитном московском ресторане
Происшествия
Приказ Путина о снижении роста цен попал на видео
00:52
Приказ Путина о снижении роста цен попал на видео
Политика
Производство Ми-8 в Казахстане попало на видео
03:34
Производство Ми-8 в Казахстане попало на видео
Армия
«Шрек» стал достоянием Америки и попал на видео
02:54
«Шрек» стал достоянием Америки и попал на видео
В мире
Видео пожара в магазине алкоголя в Якутске
00:34
Видео пожара в магазине алкоголя в Якутске
Происшествия
Видео прогноза роста спроса на нефть в 2021 году
01:41
Видео прогноза роста спроса на нефть в 2021 году
Политика
Появилось видео пожара в доме престарелых
01:21
Появилось видео пожара в доме престарелых
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение