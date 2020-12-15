Худрук «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз принял решение навсегда закрыть театр «Современник». Он больше не видит смысла в существовании театра после смерти плеяды гениальных актёров, последним из которых был Гафт.

«Современник» невозможен без талантов XX века, а продолжение традиций бессмысленно, когда ушёл из жизни последний актёр старой закалки. О своём решении Райхельгауз сообщил в соцсетях. Он заявил, что все беды пришли в театр с наступлением XXI века.

Сегодня утром окончательно закрылся «Современник».

Легендарный, исторический, великий, прекрасный. Длинный ряд создавших его людей, близких по возрасту, по учёбе, по духу, начал уходить ровно с наступлением XXI столетия: Ефремов, Евстигнеев, Кваша, Лаврова, Иванова, Толмачёва, Табаков, Волчек… И вот — Гафт. Всё, — написал худрук.

Гафт — последний из ушедших звёзд театра XX века — не отличался покладистым характером, пишет Райхельгауз. Но именно за это его и ценили: он говорил что думает, писал что чувствовал, всегда был искренним и ни под кого не подстраивался.

Владиславом Галкиным. Последний раз двери «Современника» откроются для зрителя 15 декабря, когда будет прощание с Гафтом. После церемонии актёра похоронят на Троекуровском кладбище рядом в Александром Лазаревым