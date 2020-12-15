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Театр «Современник» закрывается навсегда с уходом Гафта 

News.ru 1 час назад
«И вот — Гафт. Всё»: «Современник» закрывается навсегда
Фото: globallookpress.com
Худрук «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз принял решение навсегда закрыть театр «Современник». Он больше не видит смысла в существовании театра после смерти плеяды гениальных актёров, последним из которых был Гафт.
«Современник» невозможен без талантов XX века, а продолжение традиций бессмысленно, когда ушёл из жизни последний актёр старой закалки. О своём решении Райхельгауз сообщил в соцсетях. Он заявил, что все беды пришли в театр с наступлением XXI века.
Сегодня утром окончательно закрылся «Современник».

Легендарный, исторический, великий, прекрасный. Длинный ряд создавших его людей, близких по возрасту, по учёбе, по духу, начал уходить ровно с наступлением XXI столетия: Ефремов, Евстигнеев, Кваша, Лаврова, Иванова, Толмачёва, Табаков, Волчек… И вот — Гафт. Всё, — написал худрук.

Гафт — последний из ушедших звёзд театра XX века — не отличался покладистым характером, пишет Райхельгауз. Но именно за это его и ценили: он говорил что думает, писал что чувствовал, всегда был искренним и ни под кого не подстраивался.
Последний раз двери «Современника» откроются для зрителя 15 декабря, когда будет прощание с Гафтом. После церемонии актёра похоронят на Троекуровском кладбище рядом в Александром Лазаревым и Владиславом Галкиным.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 85-летний Гафт умер в субботу, 12 декабря. Его 72-летняя супруга артистка Ольга Остроумова рассказала, что причиной смерти стали последствия инсульта, который актёр перенёс в 2019 году.
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Комментарии 1
Общество , Александр Лазарев , Владислав Галкин , Ольга Остроумова , Париж , Франция , Шри-Ланка
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