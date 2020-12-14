Оливер Стоун привился вакциной от COVID в России

Американский кинорежиссер, автор фильма о президенте РФ Владимире Путине Оливер Стоун привился российской вакциной. Он отметил, что приедет в РФ еще раз, чтобы поставить вторую прививку.
«Я считаю, что ваша вакцина полезна, не понимаю, почему на Западе ее игнорируют, пресса просто замалчивает всю информацию», — рассказал американский режиссер в интервью «Первому каналу».
Он отметил, что слышал много положительных откликов о вакцине.
По словам Стоуна, первый укол он поставил несколько дней назад и пока еще не может оценить, насколько российская вакцина эффективна.
«Мне еще предстоит сделать второй укол, надо будет снова приехать», — рассказал режиссер.
Ранее стало известно, что Оливеру Стоуну показали на Белоярской атомной станции под Екатеринбургом первые в мире реакторы на быстрых нейтронах. Также режиссер побывал на АЭС в Мурманске.
Стоун выпустил в 2017 году фильм о президенте РФ Владимире Путине, Он рассказал, что общался с российским лидером в течение двух лет и суммарно провел с ним около 20-30 часов.