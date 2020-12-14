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Названы самые популярные актеры и актрисы 2020 года 

Вероника Полынина 34 минуты назад
Названы самые популярные актеры и актрисы 2020 года
Фото: кадр из фильма "Ангелина"
Антон Батырев возглавил рейтинг самых популярных актеров 2020 года по версии сайта «Кино-Театр.ру».
Батырев удерживает лидерство второй год подряд даже несмотря на то, что в текущем году он появился на экранах всего в двух телеспроектах.
Вторую строчку сводного рейтинга занимает Станислав Бондаренко, на третьей — Александр Петров. Четвертое место — у Павла Прилучного. На пятой строчке — актриса Мария Куликова, за ней следуют Любовь Аксенова и Мила Сивацкая. Восьмую позицию занимает Кирилл Дыццевич, девятую — Екатерина Кузнецова, замыкает десятку Никита Панфилов.
Составители рейтинга отмечают, что актеры из первой половины десятки — постоянные участники ежегодного топа. Новички списка-2020: Мила Сивацкая, Никита Панфилов и Екатерина Кузнецова.
Мужской топ-10 в этом году обновился наполовину и полностью выглядит так:
  • Антон Батырев
  • Станислав Бондаренко
  • Александр Петров
  • Павел Прилучный
  • Кирилл Дыцевич
  • Никита Панфилов
  • Александр Устюгов
  • Павел Трубинер
  • Антон Хабаров
  • Милош Бикович
В женской «десятке» четыре новых имени, в том числе 10-летняя Виталия Корниенко, которая в 2020 году появилась сразу в восьми проектах.
  • Мария Куликова
  • Любовь Аксенова
  • Мила Сивацкая
  • Екатерина Кузнецова
  • Линда Лапиньш
  • Ксения Мишина
  • Олеся Фаттахова
  • Екатерина Ковальчук
  • Татьяна Арнтгольц
  • Виталия Корниенко
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Комментарии
Общество , Любовь Аксенова , Мария Куликова , Никита Панфилов , Екатерина Кузнецова , Станислав Бондаренко , Александр Петров , Мила Сивацкая , Антон Батырев , Кино-Театр.Ру
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