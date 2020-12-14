Названы самые популярные актеры и актрисы 2020 года 

Батырев удерживает лидерство второй год подряд даже несмотря на то, что в текущем году он появился на экранах всего в двух телеспроектах.

Составители рейтинга отмечают, что актеры из первой половины десятки — постоянные участники ежегодного топа. Новички списка-2020: Мила Сивацкая, Никита Панфилов и Екатерина Кузнецова.

Мужской топ-10 в этом году обновился наполовину и полностью выглядит так:

Антон Батырев

Станислав Бондаренко

Александр Петров

Павел Прилучный

Кирилл Дыцевич

Никита Панфилов

Александр Устюгов

Павел Трубинер

Антон Хабаров

Милош Бикович

В женской «десятке» четыре новых имени, в том числе 10-летняя Виталия Корниенко, которая в 2020 году появилась сразу в восьми проектах.