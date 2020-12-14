Названы самые популярные актеры и актрисы 2020 года 

Антон Батырев возглавил рейтинг самых популярных актеров 2020 года по версии сайта «Кино-Театр.ру».
Батырев удерживает лидерство второй год подряд даже несмотря на то, что в текущем году он появился на экранах всего в двух телеспроектах.
Вторую строчку сводного рейтинга занимает Станислав Бондаренко, на третьей — Александр Петров. Четвертое место — у Павла Прилучного. На пятой строчке — актриса Мария Куликова, за ней следуют Любовь Аксенова и Мила Сивацкая. Восьмую позицию занимает Кирилл Дыццевич, девятую — Екатерина Кузнецова, замыкает десятку Никита Панфилов.
Составители рейтинга отмечают, что актеры из первой половины десятки — постоянные участники ежегодного топа. Новички списка-2020: Мила Сивацкая, Никита Панфилов и Екатерина Кузнецова.
Мужской топ-10 в этом году обновился наполовину и полностью выглядит так:
- Антон Батырев
- Станислав Бондаренко
- Александр Петров
- Павел Прилучный
- Кирилл Дыцевич
- Никита Панфилов
- Александр Устюгов
- Павел Трубинер
- Антон Хабаров
- Милош Бикович
В женской «десятке» четыре новых имени, в том числе 10-летняя Виталия Корниенко, которая в 2020 году появилась сразу в восьми проектах.
- Мария Куликова
- Любовь Аксенова
- Мила Сивацкая
- Екатерина Кузнецова
- Линда Лапиньш
- Ксения Мишина
- Олеся Фаттахова
- Екатерина Ковальчук
- Татьяна Арнтгольц
- Виталия Корниенко