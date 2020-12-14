Внебрачный сын Гафта пропустит его похороны 

«Утром в тот день я проснулся, и мама мне рассказала, что мой отец Валентин Гафт умер… он уже очень больной был. Но он не умер, он жив во мне и в русском театре… Из-за пандемии я не могу попрощаться с моим отцом. Если бы смог, прилетел бы в Москву. Простите мои слезы, пожалуйста», — сказал он журналистам.