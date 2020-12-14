Внебрачный сын Гафта пропустит его похороны 

Внебрачный сын Валентина Гафта режиссер Вадим Никитин не сможет приехать на похороны отца из-за пандемии, сообщает «Экспресс-Газета».
49-летний Никитин с детства живет в Бразилии со своей матерью — художницей Еленой Никитиной. Несмотря на то, что Вадим мало общался с отцом, а их родство так и не было документально подтверждено, он тяжело воспринял новость о кончине Валентина Гафта.
«Утром в тот день я проснулся, и мама мне рассказала, что мой отец Валентин Гафт умер… он уже очень больной был. Но он не умер, он жив во мне и в русском театре… Из-за пандемии я не могу попрощаться с моим отцом. Если бы смог, прилетел бы в Москву. Простите мои слезы, пожалуйста», — сказал он журналистам.
Несколько лет назад Вадим Никитин принял участие в ТВ-шоу на российском телевидении, в котором рассказал о романе 36-летнего Гафта с 31-летней Никитиной, в результате которого он и появился на свет. Валентин Гафт узнал о существовании сына, когда мальчику было три года. После этого Елена Никитина вышла замуж за иностранца и переехала в Бразилию. Впервые отец и сын увиделись в 2014 году благодаря Андрею Малахову. Гафт тогда едва не расплакался и попросил у Вадима прощения.
Как сообщал «Рамблер», Валентин Гафт скончался 12 декабря на 86-м году жизни после инсульта и последовавшей продолжительной болезни. Актера похоронят 15 декабря на Троекуровском кладбище.