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Москва

Пашаева требуют проверить на полиграфе 

Вероника Полынина 1 час назад
Пашаева требуют проверить на полиграфе
Фото: ТАСС
Бывшего адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева предложили проверить на полиграфе после заявления о том, что артист готов был «отдать жену», лишь бы не попасть в тюрьму.
Как сообщает РЕН ТВ, группа поклонников Михаила Ефремова обратилась к эксперту-полиграфологу программы «На самом деле» Роману Устюжанину с просьбой проверить Пашаева на детекторе лжи.
В том же интервью, где адвокат заявил о готовности Ефремова отдать жену, он поклялся, что говорит правду, и заявил, что может пройти полиграф, чтобы доказать свою правоту.
Роман Устюжанин согласился провести бесплатную проверку Пашаева по просьбе поклонников Михаила Ефремова при условии, что адвокат подтвердит свое заявление.
Как писал «Рамблер», Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП, позже суд снизил срок до семи лет и шести месяцев (так как актер добровольно выплатил компенсацию потерпевшим). Ефремов отбывает наказание в ИК-4 в Белгородской области.
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Общество , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Роман Устюжанин , ФСИН
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