Пашаева требуют проверить на полиграфе 

Бывшего адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева предложили проверить на полиграфе после заявления о том, что артист готов был «отдать жену», лишь бы не попасть в тюрьму.

Как сообщает РЕН ТВ, группа поклонников Михаила Ефремова обратилась к эксперту-полиграфологу программы «На самом деле» Роману Устюжанину с просьбой проверить Пашаева на детекторе лжи.

В том же интервью, где адвокат заявил о готовности Ефремова отдать жену, он поклялся, что говорит правду, и заявил, что может пройти полиграф, чтобы доказать свою правоту.

Роман Устюжанин согласился провести бесплатную проверку Пашаева по просьбе поклонников Михаила Ефремова при условии, что адвокат подтвердит свое заявление.