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Умер оперный певец Владимир Кравцов 

RT на русском 36 минут назад
Умер певец Владимир Кравцов
Фото: @mariinsky.theatre Facebook
Оперный певец Владимир Кравцов, ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный артист РСФСР, скончался на 94-м году жизни.
Об этом сообщает Мариинский театр на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Мариинский театр с прискорбием сообщает, что 13 декабря на 94-м году ушёл из жизни оперный певец ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный артист РСФСР Владимир Васильевич Кравцов», — говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что о дате и месте прощания с Кравцовым будет сообщено позднее.
Ранее стало известно, что оперный певец народный артист СССР Владислав Пьявко скончался на 80-м году жизни.
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