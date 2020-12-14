В Магнитогорске умерла 94-летняя Instagram-блогер Раиса Гладских

Пожилая женщина несколько лет назад зарегистрировала свою страницу в Instagram. Блогер-пенсионер делилась с подписчиками жизненными историями. За её профилем в соцсети следили более 14 тысяч человек.

Как сообщает портал 74.ru со ссылкой на внучку покойной Татьяну, Раиса Гладских заразилась коронавирусом месяц назад, у неё началось воспаление лёгких. Медики первоначально смогли улучшить состояние женщины, её выписали из больницы. Однако Гладских снова начала испытывать сложности с дыханием и её вернули в медучреждение. Семья пенсионерки захотела продолжить лечение дома, родственники даже нашли кислородный аппарат.

Приехали её забирать, а нам сказали, что она уже умерла, — рассказала внучка.