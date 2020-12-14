Поклонская похвалила Гордона 

Государственной думы РФ Наталья Поклонская признала профессионализм украинского журналиста Дмитрий Гордона, который взял у нее интервью, позволив высказаться по украинской проблеме, сообщает издание «Аргументы недели». Тем не менее парламентарий подчеркнула, что ее общение с Гордоном вряд ли продолжится.

Как сообщал «Рамблер», Поклонская дала большое интервью Гордону при помощи видеомоста между Киевом и Симферополем весной 2020 года. Позже украинский журналист заявил сотрудникам телеканала «Украина 24», что беседа с Поклонской — это его вклад в будущий процесс в Гаагском суде. Он назвал российского депутата, которая ранее занимала должность в украинской Генпрокуратуре, «символом предательства». Поклонская в ответ заявила, что несмотря ни на что, во время интервью Гордон повел себя достойно, поскольку дал ей «возможность высказаться».

В недавнем интервью изданию «Аргументы недели» экс-прокурор Крыма заявила, что Гордон оказался единственным украинским журналистом, который позволили «рассказать правду». Таким образом, он, по ее словам, совершил «переворот или революцию достоинства глазами крымчан». При этом Поклонская выразила уверенность, что ей не удастся продолжить общение с Гордоном, поскольку, после публикации интервью на журналиста «посыпались дикие нападки».