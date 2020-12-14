Сатановский написал сатиру про Навального и Путина 

«Выбрал того Свободный мир. И вот тогда настанет райское время. Демократия воцарится на планете. Зло исчезнет. Равные среди равных будут все. Никто не будет сопротивляться гендерным и прочим кунштюкам либерального толка. Гей-парады пройдут по всей Земле и белые встанут на колени перед черными. И будут они в Европах-Америках жить-поживать, биткойны наживать. И счастливы будут. И умрут в один день. Что, кстати, переходя от настроя сказочно-былинного к реальной жизни, вполне может произойти, и довольно скоро. Очень уж они там все со своими фантазиями надоели», — закончил Сатановский.