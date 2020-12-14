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Сатановский написал сатиру про Навального и Путина 

Артём Кульша 19 минут назад
Сатановский написал сатиру про Навального и Путина
Фото: РИА Новости
Политолог Евгений Сатановский сочинил сказку по мотивам отравления политика Алексея Навального и опубликовал ее в своем телеграме.
В ней он написал, что Дейенерис Бурерожденная на драконе и Элли с Тотошкой на фургоне перенесли Навального в Вальгаллу, там его встретили семь гномов Свободного мира и Ангела Меркель и поместили в палаты Одина.
Там гурии, пери, наяды, нимфы, дриады и русалки умастили политика благовониями и омыли его ноги. После этого он живым был взят на звездное небо Европейского союза, а скальды, аэды, рапсоды и средства массовой информации Свободного мира воспели его и его борьбу и наложили санкции на восточных варваров, которые причинили ему зло.
Со своей стороны, варвары выразили изумление и послали их всех подальше, но те не пошли, а указали на то, что Навальный — герой, светоч русского народа и яростный критик московского колдуна из Зазеркалья, владыки Сибири и жуткого джинна московитов Владимира Путина, и есть у него своя Любовь Соболь, геральдический зверь правильного пола и возраста.

«Выбрал того Свободный мир. И вот тогда настанет райское время. Демократия воцарится на планете. Зло исчезнет. Равные среди равных будут все. Никто не будет сопротивляться гендерным и прочим кунштюкам либерального толка. Гей-парады пройдут по всей Земле и белые встанут на колени перед черными. И будут они в Европах-Америках жить-поживать, биткойны наживать. И счастливы будут. И умрут в один день. Что, кстати, переходя от настроя сказочно-былинного к реальной жизни, вполне может произойти, и довольно скоро. Очень уж они там все со своими фантазиями надоели», — закончил Сатановский.

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Общество , Политика , Алексей Навальный , Ангела Меркель , Евгений Сатановский , Любовь Соболь , Владимир Путин , ЕС
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