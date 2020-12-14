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Москва

Иммунолог заявил о выходе России на плато по коронавирусу 

RT на русском и ещё 11 1 час назад
Иммунолог заявил о выходе России на плато по коронавирусу
Фото: РИА Новости
Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Что касается трактовки сегодняшней ситуации как выхода на плато, да, можем так считать», — цитирует специалиста РИА Новости.

По его словам, это было целью для системы здравоохранения, однако окончательно распространение остановится только после того, как с COVID-19 проконтактируют около 70% населения. Тогда начнётся торможение и спуск, пояснил эксперт.
Как отметил Жемчугов, для объективной оценки ситуации необходимо учитывать количество свободных коек, проведённых тестов и умерших. Если показатели примерно одинаковы в течение нескольких дней, то можно говорить о положительной динамике.
За последние сутки в стране выявили 27 328 случаев заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии — 2 681 256.
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Общество , Владислав Жемчугов , РИА Новости
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