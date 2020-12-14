Иммунолог заявил о выходе России на плато по коронавирусу 

«Что касается трактовки сегодняшней ситуации как выхода на плато, да, можем так считать», — цитирует специалиста РИА Новости.

По его словам, это было целью для системы здравоохранения, однако окончательно распространение остановится только после того, как с COVID-19 проконтактируют около 70% населения. Тогда начнётся торможение и спуск, пояснил эксперт.

Как отметил Жемчугов, для объективной оценки ситуации необходимо учитывать количество свободных коек, проведённых тестов и умерших. Если показатели примерно одинаковы в течение нескольких дней, то можно говорить о положительной динамике.