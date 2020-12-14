СМИ: россияне гордятся вакциной «Спутник V»

Журналисты шведского издания Dagens Nyheter побывали на процедуре вакцинации российских медиков от коронавируса. Все опрошенные медработники заявили, что с радостью сделали прививки от COVID-19, сообщает ИноСМИ.

Российскую вакцину «Спутник V» в статье называют «патриотическим проектом», которым гордятся многие жители страны. Россияне, уверяет автор, гордятся тем, что РФ первая в мире начала вакцинацию. Своего восторга, например, не скрывает главврач столичной поликлиники №191 Мария Соколова . Она подчеркнула, что, услышав о вакцинации, испытала облегчение.

«Мне больше не надо бояться смерти», — заявила она.

Соколова также отметила, что теперь не стоит опасаться за сотрудников, когда они отправляются работать в «красную зону». Ранее она сравнивала эту часть работы медиков с «отправкой на смерть».

Медсестра Елена Араева верит в то, что «Спутник V» — самая лучшая вакцина от коронавируса в сравнении с аналогичными зарубежными препаратами. Она напомнила, что ее разработал не «кто попало», а «уважаемый научно-исследовательский институт».

Наконец, офтальмолог Екатерина Скудина подчеркнула, что сделал прививку, потому что «устала так жить». Она надеется, что ее примеру последуют родные, близкие и друзья, а в результате «мир будет здоров».

«Я горжусь тем, что оказалась в числе первых привившихся»», — пояснила она.

Ранее, как сообщал «Рамблер», журналист Алексей Пивоваров написал в Twitter , что заразился коронавирусом. При этом он подчеркнул, что два месяца назад сделал прививку от ковида.

Журналист предположил, что на его примере теперь можно утверждать, что российская вакцина — это «плацебо». С другой стороны, в его случае «Спутник V» мог просто не сработать, добавил он.