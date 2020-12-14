Ещё
Далее:
Читайте также:
Целый месяц кино за 1 рубль
Целый месяц кино за 1 рубль Промокод здесь ⟶
Выберите регион
Москва

«Больше не надо бояться смерти» 

Павел Тиунов 19 минут назад
СМИ: россияне гордятся вакциной «Спутник V»
Фото: EPA / ТАСС
Журналисты шведского издания Dagens Nyheter побывали на процедуре вакцинации российских медиков от коронавируса. Все опрошенные медработники заявили, что с радостью сделали прививки от COVID-19, сообщает ИноСМИ.
Российскую вакцину «Спутник V» в статье называют «патриотическим проектом», которым гордятся многие жители страны. Россияне, уверяет автор, гордятся тем, что РФ первая в мире начала вакцинацию. Своего восторга, например, не скрывает главврач столичной поликлиники №191 Мария Соколова. Она подчеркнула, что, услышав о вакцинации, испытала облегчение.

«Мне больше не надо бояться смерти», — заявила она.

Соколова также отметила, что теперь не стоит опасаться за сотрудников, когда они отправляются работать в «красную зону». Ранее она сравнивала эту часть работы медиков с «отправкой на смерть».
Медсестра Елена Араева верит в то, что «Спутник V» — самая лучшая вакцина от коронавируса в сравнении с аналогичными зарубежными препаратами. Она напомнила, что ее разработал не «кто попало», а «уважаемый научно-исследовательский институт».
Наконец, офтальмолог Екатерина Скудина подчеркнула, что сделал прививку, потому что «устала так жить». Она надеется, что ее примеру последуют родные, близкие и друзья, а в результате «мир будет здоров».

«Я горжусь тем, что оказалась в числе первых привившихся»», — пояснила она.

Ранее, как сообщал «Рамблер», журналист Алексей Пивоваров написал в Twitter, что заразился коронавирусом. При этом он подчеркнул, что два месяца назад сделал прививку от ковида.
Журналист предположил, что на его примере теперь можно утверждать, что российская вакцина — это «плацебо». С другой стороны, в его случае «Спутник V» мог просто не сработать, добавил он.
Видео дня. Муж Гагариной может лишить певицу половины ее состояния
Комментарии
Общество , Мария Соколова , Екатерина Скудина , Алексей Пивоваров , InoSMI.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео гибели в ДТП поющего за рулем лихача
00:28
Появилось видео гибели в ДТП поющего за рулем лихача
Происшествия
Собчак — Чубайсу: «Толечка, мне только ты один нужен»
02:24
Собчак — Чубайсу: «Толечка, мне только ты один нужен»
Шоу-бизнес
В селе на Украине устроили коронавирусную свалку
01:40
В селе на Украине устроили коронавирусную свалку
Происшествия В мире
Пироманы подожгли магазин пиротехники в Новосибирске
01:44
Пироманы подожгли магазин пиротехники в Новосибирске
Происшествия
Опубликовано видео перестрелки у собора в Нью-Йорке
00:40
Опубликовано видео перестрелки у собора в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Снежный шторм на Камчатке попал на видео
00:26
Снежный шторм на Камчатке попал на видео
Общество
Залповый пуск ракет «Булава» попал на видео
02:14
Залповый пуск ракет «Булава» попал на видео
Армия
Видео занятий по вождению танков Т-8БВМ
00:54
Видео занятий по вождению танков Т-8БВМ
Армия
Пропускной пункт у города Шуша попал на видео
00:44
Пропускной пункт у города Шуша попал на видео
Армия
Опубликовано видео сильнейшей пурги в Норильске
00:54
Опубликовано видео сильнейшей пурги в Норильске
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение