Найден новый след в истории с отравлением Навального

Ранее, как сообщал «Рамблер», британская газета Times со ссылкой на источник в немецких спецслужбах сообщила, что Алексея Навального якобы пытались отравить, когда он уже находился в реанимации омской больницы.

Предполагалось, что оппозиционер должен был скончаться по прилету в Берлин. В статье говорится, что блогера, сами того не зная, спасли омские врачи «скорой помощи», которые забрав его с самолета, сразу вкололи ему атропин. Именно этот препарат впоследствии якобы нейтрализовал действие очередной порции яда.

Николай Стариков, комментируя статью британских журналистов, указал на несколько важных, по его мнению, фактов. Во-первых, в скандальном материале не раскрывается личность источника, что обязывает читателя верить автору «на слово». Во-вторых, о «берлинском пациенте» пишут британские СМИ. Наконец, Стариков напомнил, что самая таинственная сопровождающая Навального в поездке по Сибири Мария Певчих — из Лондона.

«Сериалы, сценарии которых пишут в Ми-6, имеют свои особенности», — написал Стариков.

По его словам, «творчество» британских разведчиков отличается остротой сюжета, присутствием красивых и опасных девушек и обязательно гибелью главных героев. Однако, кто и когда умрет, — всегда загадка, резюмировал писатель.