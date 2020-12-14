Ещё
Далее:
Читайте также:
Самые страшные истории про террористов
Самые страшные истории про террористов Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Сериал от Ми-6: новый след в истории с отравлением Навального 

Павел Тиунов 48 минут назад
Найден новый след в истории с отравлением Навального
Фото: соцсети
Публицист Николай Стариков назвал историю с предполагаемым отравлением блогера Алексея Навального и последующие слухи о повторном покушении на него в стенах омской больницы — сериалом от Ми-6 (секретная разведывательная служба МИД Великобритании — прим. ред.). Свои измышления писатель опубликовал в личном Telegram-канале.
Ранее, как сообщал «Рамблер», британская газета Times со ссылкой на источник в немецких спецслужбах сообщила, что Алексея Навального якобы пытались отравить, когда он уже находился в реанимации омской больницы.
Предполагалось, что оппозиционер должен был скончаться по прилету в Берлин. В статье говорится, что блогера, сами того не зная, спасли омские врачи «скорой помощи», которые забрав его с самолета, сразу вкололи ему атропин. Именно этот препарат впоследствии якобы нейтрализовал действие очередной порции яда.
Николай Стариков, комментируя статью британских журналистов, указал на несколько важных, по его мнению, фактов. Во-первых, в скандальном материале не раскрывается личность источника, что обязывает читателя верить автору «на слово». Во-вторых, о «берлинском пациенте» пишут британские СМИ. Наконец, Стариков напомнил, что самая таинственная сопровождающая Навального в поездке по Сибири Мария Певчих — из Лондона.

«Сериалы, сценарии которых пишут в Ми-6, имеют свои особенности», — написал Стариков.

По его словам, «творчество» британских разведчиков отличается остротой сюжета, присутствием красивых и опасных девушек и обязательно гибелью главных героев. Однако, кто и когда умрет, — всегда загадка, резюмировал писатель.
Видео дня. Муж Гагариной может лишить певицу половины ее состояния
Комментарии
Общество , В мире , Николай Стариков , Мария Певчих , Алексей Навальный , МИД , Газета The Times
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео гибели в ДТП поющего за рулем лихача
00:28
Появилось видео гибели в ДТП поющего за рулем лихача
Происшествия
Собчак — Чубайсу: «Толечка, мне только ты один нужен»
02:24
Собчак — Чубайсу: «Толечка, мне только ты один нужен»
Шоу-бизнес
В селе на Украине устроили коронавирусную свалку
01:40
В селе на Украине устроили коронавирусную свалку
Происшествия В мире
Пироманы подожгли магазин пиротехники в Новосибирске
01:44
Пироманы подожгли магазин пиротехники в Новосибирске
Происшествия
Опубликовано видео перестрелки у собора в Нью-Йорке
00:40
Опубликовано видео перестрелки у собора в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Снежный шторм на Камчатке попал на видео
00:26
Снежный шторм на Камчатке попал на видео
Общество
Залповый пуск ракет «Булава» попал на видео
02:14
Залповый пуск ракет «Булава» попал на видео
Армия
Видео занятий по вождению танков Т-8БВМ
00:54
Видео занятий по вождению танков Т-8БВМ
Армия
Пропускной пункт у города Шуша попал на видео
00:44
Пропускной пункт у города Шуша попал на видео
Армия
Опубликовано видео сильнейшей пурги в Норильске
00:54
Опубликовано видео сильнейшей пурги в Норильске
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение