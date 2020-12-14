Определен порядок действий перед вакцинацией от COVID-19

Перед тем, как делать прививку от коронавируса, человеку следует сдать не только ПЦР-тест на определение COVID-19, но и кровь на наличие антител. Об этом URA.RU рассказала завлабораторией Центра имени Гамалеи Елена Бурцева

"Лучше всего сделать это за сутки до процедуры", — пояснила специалист, рекомендовав не контактировать с больными коронавирусном на протяжении двух недель.

Кроме того, человек должен быть здоров и не иметь симптомов респираторных заболеваний.

По словам врача-аллерголога Владимира Болибока, к этому списку необходимо добавить тест на беременность. Он также напомнил об ограничении употребления алкоголя в дни до, между прививками и после. Также он отметил необходимость соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию на протяжении шести недель.

Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V" зарегистрировали в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи при поддержки РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Сейчас идут пострегистрационные испытания препарата. Вакцина показала 95-процентную эффективность после второго промежуточного анализа исследований.