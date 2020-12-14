В Хабаровский край поступила крупная партия вакцины «Спутник V» 

Крупная партия отечественной вакцины от коронавируруса в количестве 700 доз поступила в Хабаровский край , сообщил зампред правительства края по соцвопросам Евгений Никонов

Хабаровске 3 декабря началась вакцинация медицинских работников, работающих с коронавирусными больными. В край поступило 400 доз "Спутник V". В сентябре в регион поступила тестовая партия отечественной вакцины из 42 доз. Первыми, в начале октябре, привили врачей инфекционной больницы №10, работающих в "красной зоне", и медиков скорой помощи. Как позже сообщал краевой минздрав , все перенесли вакцинацию без осложнений. По данным тестов у них в организме выработались антитела, устойчивые к коронавирусу.

"Хабаровский край сегодня получил ещё 700 доз вакцины против коронавируса", — написал в своем Telegram-канале Никонов.

Как отметил зампред, "по моим личным наблюдениям люди старше 60 лет переносят вакцинацию против коронавируса даже несколько лучше, чем люди среднего возраста".

"Вакцина будет поступать несколькими траншами, ближайший рассчитан на поставку почти 18 тысяч доз вакцины. Между Минздравом России и Минздравом края заключено соглашение, согласно которому мы берём на себя обязательства по сохранения всей холодовой цепи при доставке и транспортировке вакцины. На сегодняшний день разработана логистическая карта, которая предусматривает участие 26 медицинских организация края как в городах, так и в районах", — сообщил и.о. министра здравоохранения края Юрий Бойченко.

Хабаровском аэропорту открылась ПЦР-лаборатория для тестирования на COVID-19. Теперь любой пассажир сможет сделать тест и получить результат по электронной почте максимум в течение 75 минут. Как заявлял Никонов Хабаровск, после Москвы, стал вторым городом России, где в аэропорту реализована такая услуга.

По последним данным, в крае за время пандемии COVID-19 заразились 28 948 человек (+338 за сутки), выздоровели 22 950 жителей региона, умерли 180. Стационарно получают лечение 2799 пациентов. Коечный фонд в регионе развернут на 3318 мест, свободными остаются 519 коек.