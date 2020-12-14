Ещё
Далее:
Читайте также:
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд Выясняем ⟶
Выберите регион
Москва

У границы с Китаем в Приморье скопилось более 260 фур 

РИА Новости 6 минут назад
У границы с Китаем в Приморье скопилось более 260 фур
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Свыше 260 грузовиков скопилось перед пунктами пропуска с КНР в Приморье после того, как китайская сторона остановила пропуск транспорта через госграницу с РФ, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного таможенного управления.
Росгранстрой 11 декабря сообщал, что по инициативе китайской стороны в одностороннем порядке приостановлен пропуск транспорта через государственную границу в пунктах пропуска Дуннин (сопредельный пункт пропуска на российской стороне "Полтавка") и Суйэфэньхэ (пункт пропуска "Пограничный"). Причины закрытия не назывались.

"На утро понедельника перед "Пограничным" скопилась 141 машина — за сутки добавилась одна. Перед "Полтавкой" — 124 машины. На утро понедельника китайская сторона не открывала границу для транспортных средств", — сказал собеседник агентства.

По его словам, российские таможенники на этих пунктах пропуска работают в обычном режиме, как только граница откроется, они возобновят оформление грузовиков. Также в ДВТУ уточнили, что китайская сторона официально не уведомляла российскую о причинах закрытия границы.
Как сообщало генконсульство РФ в Харбине 11 декабря, в день закрытия границы в Дуннине и Суйфэньхэ, местные власти сообщили о двух случаях заболевания COVID-19 в двух этих городах. Первый больной в Дуннине работал на таможенном посту китайской части погранперехода Дуннин — Полтавка. Второй — в приграничном торговом комплексе Суйфэньхэ, занимался разгрузкой импортных товаров. В китайских приграничных городах объявлено о массовой ПЦР-диагностике, ведется выборочная проверка импортных грузов на наличие коронавирусной инфекции.
Уссурийская таможня в апреле сообщала, что из-за ужесточения в Китае мер по борьбе с коронавирусом перед российскими пограничными пунктами пропуска в Приморье образовались очереди из грузовиков. В мае сотни большегрузов скопились на российской стороне перед пунктом пропуска "Пограничный" в Приморье, так как китайская сторона сократила количество фур, пересекающих границу через погранпереход "Пограничный — Суйфэньхэ", с 30 до 10 единиц в сутки в каждую сторону. Позднее власти региона проинформировали о соглашении с китайской стороной об увеличении числа пропускаемых грузовиков в пункте пропуска "Пограничный", 18 мая фуры пошли в КНР, движение восстановилось.
С 29 мая начал действовать временный порядок пересечения границы, согласно которому перевозчики, чтобы выехать в КНР, должны заранее подавать электронную заявку через сайт правительства Приморского края.
Видео дня. Мэр обвинил россиян в нежелании работать за 15 тысяч в Башкирии
Последние новости
Умер Валентин Гафт Умер Валентин Гафт Смерть в муках: как на самом деле уходил Джигарханян Смерть в муках: как на самом деле уходил Джигарханян Россия расширила санкции против Украины Россия расширила санкции против Украины
Комментарии
Общество , Федеральная таможенная служба , РИА Новости , Китай , Приморский Край
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Дебош на крыле самолета попал на видео
00:56
Дебош на крыле самолета попал на видео
Происшествия
Видео вылетевшего на дорогу ковша экскаватора
00:43
Видео вылетевшего на дорогу ковша экскаватора
Происшествия
Видео обращение Тихановской перед Рождеством
04:18
Видео обращение Тихановской перед Рождеством
В мире
Нападение голодного тигра на дрессировщика попало на видео
00:39
Нападение голодного тигра на дрессировщика попало на видео
Происшествия
Падение ползавшего по крылу самолета мужчины попало на видео
00:57
Падение ползавшего по крылу самолета мужчины попало на видео
В мире
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
00:59
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
Происшествия
Рабочие в Индии разгромили завод по сборке iPhone и попали на видео
02:00
Рабочие в Индии разгромили завод по сборке iPhone и попали на видео
Происшествия
Санта-Клаус и эльф предотвратили угон машины в США и попали на видео
00:51
Санта-Клаус и эльф предотвратили угон машины в США и попали на видео
США
Задержания на акциях протеста в Минске попали на видео
00:27
Задержания на акциях протеста в Минске попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий пожара в центре Москвы
00:54
Опубликовано видео последствий пожара в центре Москвы
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение