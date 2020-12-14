У границы с Китаем в Приморье скопилось более 260 фур 

Свыше 260 грузовиков скопилось перед пунктами пропуска с КНР Приморье после того, как китайская сторона остановила пропуск транспорта через госграницу с РФ , сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного таможенного управления

Росгранстрой 11 декабря сообщал, что по инициативе китайской стороны в одностороннем порядке приостановлен пропуск транспорта через государственную границу в пунктах пропуска Дуннин (сопредельный пункт пропуска на российской стороне "Полтавка") и Суйэфэньхэ (пункт пропуска "Пограничный"). Причины закрытия не назывались.

"На утро понедельника перед "Пограничным" скопилась 141 машина — за сутки добавилась одна. Перед "Полтавкой" — 124 машины. На утро понедельника китайская сторона не открывала границу для транспортных средств", — сказал собеседник агентства.

По его словам, российские таможенники на этих пунктах пропуска работают в обычном режиме, как только граница откроется, они возобновят оформление грузовиков. Также в ДВТУ уточнили, что китайская сторона официально не уведомляла российскую о причинах закрытия границы.

Как сообщало генконсульство РФ в Харбине 11 декабря, в день закрытия границы в Дуннине и Суйфэньхэ, местные власти сообщили о двух случаях заболевания COVID-19 в двух этих городах. Первый больной в Дуннине работал на таможенном посту китайской части погранперехода Дуннин — Полтавка. Второй — в приграничном торговом комплексе Суйфэньхэ, занимался разгрузкой импортных товаров. В китайских приграничных городах объявлено о массовой ПЦР-диагностике, ведется выборочная проверка импортных грузов на наличие коронавирусной инфекции.

Уссурийская таможня в апреле сообщала, что из-за ужесточения в Китае мер по борьбе с коронавирусом перед российскими пограничными пунктами пропуска в Приморье образовались очереди из грузовиков. В мае сотни большегрузов скопились на российской стороне перед пунктом пропуска "Пограничный" в Приморье, так как китайская сторона сократила количество фур, пересекающих границу через погранпереход "Пограничный — Суйфэньхэ", с 30 до 10 единиц в сутки в каждую сторону. Позднее власти региона проинформировали о соглашении с китайской стороной об увеличении числа пропускаемых грузовиков в пункте пропуска "Пограничный", 18 мая фуры пошли в КНР, движение восстановилось.

С 29 мая начал действовать временный порядок пересечения границы, согласно которому перевозчики, чтобы выехать в КНР, должны заранее подавать электронную заявку через сайт правительства Приморского края.