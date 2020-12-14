Россияне обошли Европу в расходах на еду

Жители России тратят на еду 29,7% своих доходов. По этому показателю наша страна занимает 31 место, существенно уступая странам Европы.

Треть доходов россиян уходят на продукты питания, следует из рейтинга, составленного РИА «Новости». При этом в регионах ситуация может сильно отличаться. У москвичей, например, на продовольствие уходит 21% от зарплаты, а у жителей Ингушетии — 59,8%. Расходы на еду у жителей ХМАО оставляют 24,3%, а у жителей Дагестана (49,3%) и Севастополя (47%). «Всего же более 40% своих расходов тратят на еду жители 10 субъектов РФ», — отмечают авторы рейтинга, указав что важное значение помимо заработка имеют также уровень цен на продукты, исторически сложившиеся традиции быта в том или ином регионе страны.

Россия при этом существенно проигрывает Люксембургу, жители которого на покупку продуктов питания используют 8,4% своих расходов. В Великобритании и Нидерландах тратится на еду чуть больше 10%, в остальных странах Евросоюза в пределах 12-14%.

У жителей бывшего СССР большую долю расходов составляют закупки продуктов: Украина и Молдавия — 40%, Казахстан — 49,4%. « Уровень благосостояния жителей таких государств не позволяет расходовать существенные суммы на второстепенные, по сравнению с продуктами, товары и услуги», — отмечают составители рейтинга.