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Выяснилось, сколько россияне тратят с зарплаты на еду 

Ura.Ru и ещё 3 28 минут назад
Россияне обошли Европу в расходах на еду
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Жители России тратят на еду 29,7% своих доходов. По этому показателю наша страна занимает 31 место, существенно уступая странам Европы.
Треть доходов россиян уходят на продукты питания, следует из рейтинга, составленного РИА «Новости». При этом в регионах ситуация может сильно отличаться. У москвичей, например, на продовольствие уходит 21% от зарплаты, а у жителей Ингушетии — 59,8%. Расходы на еду у жителей ХМАО оставляют 24,3%, а у жителей Дагестана (49,3%) и Севастополя (47%). «Всего же более 40% своих расходов тратят на еду жители 10 субъектов РФ», — отмечают авторы рейтинга, указав что важное значение помимо заработка имеют также уровень цен на продукты, исторически сложившиеся традиции быта в том или ином регионе страны.
Россия при этом существенно проигрывает Люксембургу, жители которого на покупку продуктов питания используют 8,4% своих расходов. В Великобритании и Нидерландах тратится на еду чуть больше 10%, в остальных странах Евросоюза в пределах 12-14%.
У жителей бывшего СССР большую долю расходов составляют закупки продуктов: Украина и Молдавия — 40%, Казахстан — 49,4%. « Уровень благосостояния жителей таких государств не позволяет расходовать существенные суммы на второстепенные, по сравнению с продуктами, товары и услуги», — отмечают составители рейтинга.
Российские розничные магазины обеспечат низкие цены на продукты, пишет Nation News. Гарантию дал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин заявил о создании межведомственной рабочей группы по отслеживанию изменений потребительских цен в стране.
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Общество , Социология , Михаил Мишустин , Сергей Беляков , ЕС , РИА Новости , Германия , Ирландия , Люксембург , Нидерланды , Великобритания
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