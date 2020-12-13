«Голос Кремля» Евгений Хорошевцев умер от последствий коронавируса 

"Я знал его практически с детства. Помню его первые дни работы на радио, он был замечательным звукорежиссером, хорошим человеком. Я был счастлив и горд, когда его голос зазвучал на Красной площади. Женя сильно болел в последнее время. И вот, к сожалению, этот талантливый человек от нас ушел».