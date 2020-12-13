«Голос Кремля» Евгений Хорошевцев умер от последствий коронавируса 

Народному артисту России, ученику Левитана было 76 лет. Он скончался от последствий коронавируса.
"Умер от последствий коронавируса. Врачи говорят, что на этом фоне развилась сердечная недостаточность. Он заболел в ноябре, где-то 12 числа… У него масса заболеваний", — сообщила ТАСС его вдова Елена Стружкина.
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов назвал большой потерей смерть Хорошевцева.
"Я знал его практически с детства. Помню его первые дни работы на радио, он был замечательным звукорежиссером, хорошим человеком. Я был счастлив и горд, когда его голос зазвучал на Красной площади. Женя сильно болел в последнее время. И вот, к сожалению, этот талантливый человек от нас ушел».
Возможно, память об Евгении Хорошевцеве увековечат, разместив мемориальную табличку. Этот вопрос должна решить Мосгордума.
Евгений Хорошевцев родился в Москве в 1944 году.
По образованию — «режиссер эстрады и массовых представлений (ГИТИС).
С 1968 года работал на радио вместе с Юрием Левитаном. С 2000 года — диктор протокольных мероприятий президента РФ, с 2006 — ведущий парадов Победы.
Как ранее писал „Рамблер“, диктор парадов на Красной площади и официальных государственных мероприятий Евгений Хорошевцев подчеркнул правильность решения президента России Владимира Путина провести парад Победы после нормализации эпидемиологической обстановки. По словам диктора, это мероприятие точно состоится.