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Москва

«Голос Кремля» Евгений Хорошевцев умер от последствий коронавируса 

Ирина Лебедева 1 час назад
Народному артисту России, ученику Левитана было 76 лет. Он скончался от последствий коронавируса.

"Умер от последствий коронавируса. Врачи говорят, что на этом фоне развилась сердечная недостаточность. Он заболел в ноябре, где-то 12 числа… У него масса заболеваний", — сообщила ТАСС его вдова Елена Стружкина.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов назвал большой потерей смерть Хорошевцева.

"Я знал его практически с детства. Помню его первые дни работы на радио, он был замечательным звукорежиссером, хорошим человеком. Я был счастлив и горд, когда его голос зазвучал на Красной площади. Женя сильно болел в последнее время. И вот, к сожалению, этот талантливый человек от нас ушел».

Возможно, память об Евгении Хорошевцеве увековечат, разместив мемориальную табличку. Этот вопрос должна решить Мосгордума.
Умер "голос Кремля" Евгений Хорошевцев
Евгений Хорошевцев родился в Москве в 1944 году.
По образованию — «режиссер эстрады и массовых представлений (ГИТИС).
С 1968 года работал на радио вместе с Юрием Левитаном. С 2000 года — диктор протокольных мероприятий президента РФ, с 2006 — ведущий парадов Победы.
Как ранее писал „Рамблер“, диктор парадов на Красной площади и официальных государственных мероприятий Евгений Хорошевцев подчеркнул правильность решения президента России Владимира Путина провести парад Победы после нормализации эпидемиологической обстановки. По словам диктора, это мероприятие точно состоится.
Комментарии 6
Общество , Видео , Евгений Хорошевцев , Евгений Герасимов , Юрий Левитан , Владимир Путин , Мосгордума , ИТАР-ТАСС
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