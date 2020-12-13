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«Богиня зла»: жителей Аксая возмутила скульптура Снежной королевы 

Майк Габриелян 1 час назад
«Богиня зла»: жителей Аксая возмутила скульптура Снежной королевы
Фото: Телеграм-канал Подъем
Жители города Аксай (Ростовская область) решили, что местные чиновники установили на площади «Богиню зла», чтобы люди не гуляли в пандемию. Однако в мэрии заявили, что скульптура является положительным персонажем: это — Снежная королева. О предновогоднем казусе сообщает «Подъём».
Когда объект появился на городской площади, некоторые жители в соцсетях назвали его устрашающим. Они писали, что он якобы призван предотвратить массовые гуляния в пандемию.
Однако официальный представитель администрации Аксайского района Юлия Фролова с этим не согласилась, заявив, что большинству жителей инсталляция понравилась.

«Это Королева зимы, положительный персонаж. Пока шёл монтаж фигуры, в соцсетях появлялись противоречивые отзывы, но вчера монтаж завершили, фигура выглядит эффектно и красиво, появилось очень много положительных отзывов», — сказала Фролова.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в Костроме запретили Дедов Морозов и Снегурочек «со стороны».
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Общество , Юлия Фролова
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