«Богиня зла»: жителей Аксая возмутила скульптура Снежной королевы 

Жители города Аксай Ростовская область ) решили, что местные чиновники установили на площади «Богиню зла», чтобы люди не гуляли в пандемию. Однако в мэрии заявили, что скульптура является положительным персонажем: это — Снежная королева. О предновогоднем казусе сообщает «Подъём»

Когда объект появился на городской площади, некоторые жители в соцсетях назвали его устрашающим. Они писали, что он якобы призван предотвратить массовые гуляния в пандемию.

Однако официальный представитель администрации Аксайского района Юлия Фролова с этим не согласилась, заявив, что большинству жителей инсталляция понравилась.

«Это Королева зимы, положительный персонаж. Пока шёл монтаж фигуры, в соцсетях появлялись противоречивые отзывы, но вчера монтаж завершили, фигура выглядит эффектно и красиво, появилось очень много положительных отзывов», — сказала Фролова.