Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Режиссер «Школы современной пьесы» отреагировал на смерть Гафта 

Майк Габриелян 57 минут назад
Со смертью Валентина Гафта ушло целое поколение легендарных актеров России. Он был последним представителем «старой школы» театра «Современник». Об этом в интервью 5-tv.ru сказал основатель московского театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз. Он также поведал о последних днях жизни артиста.

«Гафт — человек, мне кажется, закрывший сегодня последнюю страницу в этом легендарном, замечательном, потрясающем, великом «Современнике»… Начался XXI век и они как стали уходить — Ефремов, Евстигнеев, Кваша, и в последнее время уже Табаков, Волчек… Сегодня — Гафт! Все, все! Следующее поколение — это уже Неелова, Гармаш», — заявил Райхельгауз.

Он отметил, что в любой ситуации Гафт оставался самим собой, демонстрировал ум и ироничность. В последние дни перед смертью артист не мог двигаться и говорить. Но рядом до конца была любящая жена — Ольга Остроумова, перед которой надо поклониться за ее верность и терпение.

«Он умер в доме рядом с любимой женой — это очень важно!» — заключил Иосиф Райхельгауз.

Валентин Гафт скончался 12 декабря на 86-м году жизни после инсульта и последовавшей продолжительной болезни. Актера похоронят 15 декабря на Троекуровском кладбище.
Ранее «Рамблер» сообщал, что 85-летний народный артист постоянно говорил о смерти.
Комментарии 1
Общество , Видео , Валентин Гафт , Иосиф Райхельгауз , Ольга Остроумова , ТРК "Петербург-Пятый канал"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Землетрясение в Чечне показали на видео
01:27
Землетрясение в Чечне показали на видео
Происшествия
Девушка в пуховике искупалась в Черном море и попала на видео
00:24
Девушка в пуховике искупалась в Черном море и попала на видео
Общество
Появилось видео запуска ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах»
00:46
Появилось видео запуска ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах»
Оружие
Вмерзшие в лед автомобили в Балашихе попали на видео
04:03
Вмерзшие в лед автомобили в Балашихе попали на видео
Катастрофы
Появилось видео с места гибели пятилетней девочки и ее отца в Москве
00:45
Появилось видео с места гибели пятилетней девочки и ее отца в Москве
Происшествия
Магомед Исмаилов устроил потасовку на парковке и попал на видео
00:22
Магомед Исмаилов устроил потасовку на парковке и попал на видео
Общество
Автомобиль въехал в толпу активистов Black Lives Matter и попал на видео
00:42
Автомобиль въехал в толпу активистов Black Lives Matter и попал на видео
Происшествия США
Аршавин появился на публике с новой возлюбленной и попал на видео
00:22
Аршавин появился на публике с новой возлюбленной и попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео с места крупного ДТП во Владивостоке
00:54
Опубликовано видео с места крупного ДТП во Владивостоке
Происшествия
Подростки умылись водой из унитаза и попали на видео
00:19
Подростки умылись водой из унитаза и попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение