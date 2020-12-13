Со смертью Валентина Гафта ушло целое поколение легендарных актеров России. Он был последним представителем «старой школы» театра «Современник». Об этом в интервью 5-tv.ru сказал основатель московского театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз. Он также поведал о последних днях жизни артиста.
«Гафт — человек, мне кажется, закрывший сегодня последнюю страницу в этом легендарном, замечательном, потрясающем, великом «Современнике»… Начался XXI век и они как стали уходить — Ефремов, Евстигнеев, Кваша, и в последнее время уже Табаков, Волчек… Сегодня — Гафт! Все, все! Следующее поколение — это уже Неелова, Гармаш», — заявил Райхельгауз.
Он отметил, что в любой ситуации Гафт оставался самим собой, демонстрировал ум и ироничность. В последние дни перед смертью артист не мог двигаться и говорить. Но рядом до конца была любящая жена — Ольга Остроумова, перед которой надо поклониться за ее верность и терпение.
«Он умер в доме рядом с любимой женой — это очень важно!» — заключил Иосиф Райхельгауз.
Валентин Гафт скончался 12 декабря на 86-м году жизни после инсульта и последовавшей продолжительной болезни. Актера похоронят 15 декабря на Троекуровском кладбище.
Ранее «Рамблер» сообщал, что 85-летний народный артист постоянно говорил о смерти.