«Гафт — человек, мне кажется, закрывший сегодня последнюю страницу в этом легендарном, замечательном, потрясающем, великом «Современнике»… Начался XXI век и они как стали уходить — Ефремов, Евстигнеев, Кваша, и в последнее время уже Табаков, Волчек… Сегодня — Гафт! Все, все! Следующее поколение — это уже Неелова, Гармаш», — заявил Райхельгауз.